Good Omens: Amazon svela la sigla d'apertura della Stagione 2

Amazon ha condiviso in streaming la sequenza che aprirà gli episodi della Stagione 2 di Good Omens, la serie creata e scritta da Neil Gaiman con protagonisti Michael Sheen e David Tennant di ritorno nei rispettivi personaggi.

Proprio come accadeva nella prima stagione, anche la nuova sigla fonde tra loro elementi animati, immagini tridimensionali e parti in live-action per restituire quell'effetto straniante che è un po' la cifra stilistica dello show. A fare da sottofondo, l'immancabile colonna sonora di David Arnold.

Nella seconda stagione di Good Omens verranno introdotti nuovi personaggi e si proporranno storie e situazioni completamente inedite, espandendo quanto raccontato nel libro scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett.

Good Omens 2: la data di uscita dei nuovi episodi svelata con un divertente video parodia

Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

La seconda stagione di Good Omens debutterà su Prime Video il 28 luglio 2023.