Good Omens 2: la data di uscita dei nuovi episodi svelata con un divertente video parodia

Neil Gaiman ha annunciato la data di uscita degli episodi della stagione 2 di Good Omens in un divertente video parodia realizzato da The Hillywood Show.

Good Omens 2 ha finalmente una data di uscita su Prime Video grazie al coinvolgimento di Neil Gaiman in un divertente video parodia della serie. L'appuntamento per i fan è sulla piattaforma di streaming per il 28 luglio, come confermato al termine del divertente filmato realizzato da The Hillywood Show.

Nella seconda stagione di Good Omens verranno introdotti nuovi personaggi e si proporranno storie e situazioni completamente inedite, espandendo quanto raccontato nel libro scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett.

La nuova stagione esplorerà storie inedite che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Aziraphael, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley, i personaggi interpretati da Michael Sheen e David Tennant.

Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Gaiman è coinvolto come produttore esecutivo e co-showrunner insieme a Douglas Mackinnon, impegnato anche alla regia e come produttore delle sei puntate inedite. La sceneggiatura è firmata da Gaiman insieme a John Finnemore.

Good Omens, recensione: A che ora è la fine del mondo?

Nel cast della seconda stagione ci saranno inoltre Paul Adeyefa (Bancroft), Michael McKean (Better Call Saul), Gloria Obianyo (Dune), Miranda Richardson (Stronger), Maggie Service (Quiz), Reece Shearmsith (The League of Gentlemen) e Nina Sosanya (Killing Eve).

Completano la lista degli interpreti Liz Carr (Devs) nella parte di Saraqael, mentre Quelin Sepulveda (Havoc) avrà la parte di Muriel. Shelley Conn (Bridgerton) farà inoltre parte del cast con la parte di un nuovo personaggio proveniente dagli inferi.

L'Arcangelo Gabriele interpretato da Jon Hamm, nelle puntate inedite, sarà aiutato e favoriti dagli angeli Michele, interpretato da Doon Mackichan, e Uriel, parte affidata a Gloria Obianyo.

Good Omens: il poster della stagione 2

Tra i nuovi arrivi anche quelli di Maggie Service che sarà la proprietaria di un negozio e vicina di Aziraphale, mentre Nina Sosanya interpreterà la proprietaria di una caffetteria dalla disastrosa vita sentimentale, Miranda Richardson interpreterà un demone che prende il posto di Crowley quando viene "licenziato" dagli inferi, e Quelin Sepulveda apparirà nei panni di un angelo "buono".