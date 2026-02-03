Neil Gaiman rompe il silenzio sulle accuse di molestie sessuali: "Un complotto"

Neil Gaiman, autore di The Sandman e Good Omens, ha rilasciato una lunga dichiarazione in cui ha nuovamente negato le accuse di molestie sessuali che gli erano state mosse quasi due anni fa.

È la prima volta che Gaiman parla delle accuse contro di lui in quasi un anno, durante il quale si è allontanato dalla ribalta dopo essere stato escluso da una serie di progetti televisivi e cinematografici basati sulle sue opere, tra cui la stagione finale di Good Omens di Amazon e la nuova serie Anansi Boys dello streamer, compresa la cancellazione di The Graveyard Book alla Disney.

Nella sua nuova dichiarazione, Gaiman ha affermato che è stata condotta una "campagna diffamatoria" contro di lui e che "le prove concrete sono state respinte o ignorate" durante questo periodo.

Good Omens: Neil Gaiman presenta la serie a Londra

Le accuse di molestie e stupro rivolte allo scrittore

Nel marzo 2025, l'autore aveva risposto pubblicamente alle accuse mosse dalla sua ex babysitter, definendola una "fantasiosa" e producendo messaggi WhatsApp che, secondo lui, confutano le sue accuse di abuso sessuale.

Gaiman e la sua ex moglie, Amanda Palmer, sono stati citati in giudizio presso la corte federale nel febbraio 2025 per presunte violenze sessuali e traffico di esseri umani. La querelante, Scarlett Pavlovich, aveva già sollevato le accuse in un podcast di Tortoise Media e in un articolo della rivista New York Magazine nell'estate del 2024.

In una dichiarazione in tribunale, Gaiman ha affermato che lui e Pavlovich avevano fatto il bagno insieme e avevano avuto rapporti sessuali consensuali, ma che non avevano avuto rapporti sessuali completi, negando le accuse di stupro e abuso sollevate nella causa.

Good Omens: Michael Sheen, David Tennant, Neil Gaiman e Douglas Mackinnon

Le prove di Gaiman contraddicono le accuse?

Nella sua nuova dichiarazioni, lo scrittore ha riassunto l'andamento delle indagini contro di lui: "Ho imparato in prima persona quanto possa essere efficace una campagna diffamatoria, quindi vorrei chiarire: le accuse contro di me sono completamente e semplicemente false. Ci sono e-mail, messaggi di testo e prove video che le contraddicono categoricamente. Queste accuse, specialmente quelle davvero salaci, sono state diffuse e amplificate da persone che sembravano molto più interessate allo scandalo e ai clic sui titoli che al fatto che le cose fossero realmente accadute o meno. (Non è così.)".

Gaiman, quindi, si è scagliato contro la condotta dei giornalisti: "Una cosa che mi ha aiutato ad andare avanti in tutta questa follia è stata la convinzione che alla fine la verità sarebbe venuta a galla. Quando sono state formulate le prime accuse, mi aspettavo che il giornalismo avrebbe fatto il suo dovere e che avrebbe tenuto conto delle (montagne di) prove, ma sono rimasto stupito nel vedere quanto gran parte dei servizi giornalistici fossero semplicemente una cassa di risonanza e quanto le prove effettive fossero state respinte o ignorate".