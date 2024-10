Gomorra: Marco D'Amore dirigerà la serie prequel in arrivo su Sky

L'interprete della serie, dopo aver esordito con il film spin-off L'immortale, tornerà alla regia del prequel in sviluppo

Dopo il successo in patria e l'enorme apprezzamento anche internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, l'universo di Gomorra farà ritorno sul piccolo schermo con una serie prequel che stando agli ultimi aggiornamenti potrà contare su uno dei nomi di spicco del franchise televisivo.

All'inizio del 2025 inizieranno a Napoli le riprese di Gomorra - La serie. The Origins, la già annunciata storia delle origini del crime drama che sarà diretta da Marco D'Amore, l'attore che nella serie interpretava lo spietato personaggio centrale Ciro Di Marzio.

D'Amore, che in precedenza ha diretto diversi episodi della serie e il film prequel L'immortale - e in seguito ha ulteriormente affinato il suo talento dietro la macchina da presa dirigendo i film ambientati nella città partenopea Napoli Magica e Caracas - ha annunciato ufficialmente che sarà il regista di questo nuovo progetto nel video che trovate di seguito.

"Oggi sono qui per dirvi che finalmente esploreremo le origini della saga", dichiara D'Amore nel video. L'attore e regista sottolinea che, proprio come l'iperrealistico originale, questo prequel di Gomorra in sei episodi sarà saldamente "radicato nella realtà".

Gomorra - La serie: Sky conferma il prequel, ecco quando verrà realizzato

La storia delle origini di Gomorra racconterà l'ascesa del mafioso Pietro Savastano negli anni '70, quando la malavita napoletana era pervasiva ma meno spietata - più legata alla vendita di sigarette di contrabbando che di grandi quantità di droga - come aveva precedentemente rivelato il produttore principale dello show, Riccardo Tozzi, capo di Cattleya, di proprietà di ITV. "Gomorra - La serie ha ormai assunto un profilo mitologico", ha dichiarato Tozzi in una dichiarazione rilasciata ieri, aggiungendo che "c'erano molti dubbi sul toccare di nuovo questo inimitabile soggetto".

Alcuni episodi della serie saranno diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). Alla scrittura del progetto Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (L'immortale, ZeroZeroZero, Django), già storici autori della sceneggiatura di Gomorra - La Serie, assieme a Marco D'Amore - che è anche supervisore artistico - e allo stesso Roberto Saviano.