Gomorra e i suoi "eroi di merda": Luigi De Magistris contro la serie e Matteo Salvini

Luigi De Magistris punta l'indice contro Gomorra, ma soprattutto contro Matteo Salvini nel suo ultimo post in cui commenta la sparatoria avvenuta venerdì scorso a Piazza Nazionale, e nella quale è rimasta gravemente ferita Noemi, una bambina di 4 anni.

Gomorra - La Serie: Salvatore Esposito e Cristiana Dell'Anna in una scena del decimo episodio della quarta stagione

Nel suo lungo post, pubblicato qualche ora fa su Facebook, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris torna a parlare dei recenti agguati di camorra che nell'ultimo mese hanno sollevato reazioni forti soprattutto perché sono rimasti coinvolti due bambini innocenti. Il sindaco si riferisce all'omicidio di Luigi Mignano, ucciso nei pressi di una scuola a San Giovanni a Teduccio, sotto gli occhi di suo figlio e del nipotino, ma soprattutto all'agguato di Piazza Nazionale il cui obiettivo era un pregiudicato, Salvatore Nurcaro, raggiunto da sei pallottole, e nel quale sono rimaste coinvolte una donna (colpita di striscio) e sua nipote Noemi, una bambina di quattro anni, colpita da un proiettile che le ha attraversato i polmoni. Noemi attualmente è in condizioni gravi, ma stabili.

"Sul fronte sicurezza, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha reso sinora il Paese più insicuro e più violento." - scrive De Magistris - "Un ministro muscolare con i deboli e molto molle con i forti. Un Ministro quasi mai presente al Viminale perché sempre impegnato in campagna elettorale, tra un comizio e l'altro, anche mentre si diffondeva la notizia della bimba napoletana in rianimazione, non esitava a farsi immortalare da un selfie con tanto di sua dichiarazione. Del resto nelle sue immagini e frasi che posta sui social il Ministro in genere o mangia o spara ca..ate. Sig. Ministro, a proposito di sicurezza, attendiamo ancora le centinaia di donne e uomini delle forze di polizia che si era impegnato in autunno scorso a destinare alla città di Napoli."

Gomorra - La serie: un primo piano di Cristiana Dell'Anna, quinto episodio della quarta stagione

E poi alla fine, una stoccata contro Gomorra: "In questo modo ci aiutate anche a distruggere il modello drogato, per alcuni vergognosamente vincente, degli eroi (di merda) di Gomorra. Una droga mediatico-comunicativo-artificiale che rischia di corrodere cervello, anima e cuore di centinaia di giovanissimi. Non fate l'errore di sottovalutare questo simbolismo affascinante del male."

Non è la prima volta che Luigi De Magistris contesta la serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano, due anni fa in un'intervista su RaiRadio1 sottolineò che "La sera dopo il serial aumentano anche le "stese" (ovvero le sparatorie) nella nostra città"

Per quanto riguarda il futuro della serie, la stagione 5 di Gomorra, è già confermata da fine marzo e si era parlato già di di "un'idea forte" al centro della trama. Roberto Saviano è al lavoro sulla sceneggiatura del prossimo capitolo, sul quale certamente sapremo di più nei prossimi mesi. A Natale invece arriverà il film dedicato al personaggio di Ciro Di Marzio, L'immortale, di cui è stato diffuso un teaser trailer e data di uscita.