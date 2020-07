Gomorra e gli Emmy, Salvatore Esposito: "Il mio più grande rammarico"

Gomorra agli Emmy? Magari, ma al momento non è possibile, ha spiegato Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano nella serie targata Sky, per "una questione legata ai diritti e ai problemi di distribuzione negli USA. Questo è un mio grande rammarico."

"Vorrei rivendicare per Gomorra il diritto di partecipare agli Emmy, di ricevere premi internazionali" - ha detto Esposito qualche giorno fa, durante il panel all'UltraPop Festival e alla vigilia delle nomination agli Emmy 2020 - "Sarebbe bello che questa possibilità esistesse in Italia, ma nel nostro Paese non ci sono premi importanti per le serie TV e d'altronde non ci sono neppure festival completamente dedicati alle produzioni seriali" A proposito di premi, Esposito ha confessato che il suo sogno era quello di vincere il Telegatto, ma la storica manifestazione si è fermata nel 2008.

Nella stessa occasione l'attore ha parlato della grande popolarità della serie di cui è protagonista negli USA: Liam Neeson mi chiede spoiler su Gomorra, ha detto Salvatore Esposito, per fare un esempio su quanto la serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano, spesso paragonata a The Wire, sia seguita e attesa oltreoceano. Esposito ha raccontato anche la sua esperienza sul set di Fargo e ha anticipato qualche dettaglio sul personaggio che gli è stato affidato, quello di un uomo di origine sarda, un ruolo per il quale gli è stato chiesto di ingrassare di dieci chili.