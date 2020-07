Gomorra, Salvatore Esposito: "Liam Neeson mi chiede quando arriveranno le nuove stagioni"

Gomorra vanta ormai milioni di fan nel mondo ma Salvatore Esposito sa che ce n'è uno davvero speciale, Liam Neeson, al di là dell'oceano, che attende con molta impazienza l'arrivo negli Stati Uniti delle prossime stagioni.

Salvatore Esposito, infatti, ce l'ha raccontato solo una settimana fa nel corso dell'UltraPop Festival: "Liam Neeson chiama me e ancora più spesso il mio agente americano per chiedere quando arriveranno le altre stagioni della serie anche negli Stati Uniti, è un grande fan". Gomorra - La Serie ha infatti dovuto fronteggiare diversi problemi legati alla distribuzione oltre oceano, ma, per fortuna di Liam Neeson, solo pochi giorni fa HBO ha annunciato che l'intera saga criminale arriverà presto su HBO Max, grazie all'accordo con SKY, e sempre sulla piattaforma streaming sarà distribuita anche la stagione 5, forse l'ultima.

Esposito, però, non è poi così sorpreso dal successo dello show: "Dico sempre che, nella serialità italiana, c'è stato un prima Gomorra e un dopo Gomorra, ammetto che sia una responsabilità ma soprattutto un grande onore.

Allo stesso tempo, però, devo constatare che in Italia questo un po' si sottovaluta e la cosa non smette di sorprendermi: noi siamo stati i maestri del cinema di genere, abbiamo visto capolavori fatti negli Stati Uniti ma su argomenti che ci riguardano da vicino, che noi avremmo potuto raccontare allo steso modo se non meglio. All'estero ricevo sempre tanti complimenti, per la nostra serie ma anche per la nostra storia".

L'interprete di Genny Savastano non ha dubbi: "Se Gomorra fosse nata negli Stati Uniti sarebbe diventata facilmente un franchise tra serie tv e cinema per la quantità di storie che si possono raccontare". L'Italia piano piano, sicuramente con mezzi produttivi più limitati, ci arriverà? Intanto ha almeno cominciato a provarci con L'Immortale, e poi chissà.