Gomorra 5: le prime immagini della quinta stagione nel promo delle novità SKY

Ci sono anche le prime immagini di Gomorra 5 nel promo che annuncia tutte le novità targate SKY, per il 2021, in fatto di serie tv.

Gomorra 5, di cui il SKY ha mostrato oggi le prime immagini, non è la sola novità annunciata dal promo, che anticipa anche l'arrivo imminente della serie tv su Francesco Totti e del nuovo progetto con Kasia Smutniak.

Un catalogo, quello annunciato da SKY per il 2021, da acquolina in bocca per tutti gli appassionati di serialità televisiva. Nel video, realizzato da Sky Creative Agency Italia, non solo le immagini già edite del meglio delle serie tv in arrivo, ma anche in anteprima le immagini di alcuni tra i titoli Sky Original più attesi: la stagione finale di Gomorra - La Serie, produzione dei record di Sky con Cattleya e appena approdata su HBO Max negli Stati Uniti.

Mostrate per la prima volta anche le immagini di Domina con Kasia Smutniak nei panni (firmati dal premio Oscar Gabriella Pescucci) di Livia Drusilla in una grande coproduzione internazionale in costume in arrivo prossimamente.

Il promo svela alcune scene inedite di Speravo de morì prima, la dramedy sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti realizzato con Wildside e Capri Entertainment, in arrivo a marzo; la prima serie TV Sky Original a tema sci-fi, Intergalactic, di cui nel promo vengono mostrate alcune scene mai viste prima.

E ancora le suggestive immagini di Anna, la serie di Niccolò Ammaniti che torna alla regia di un prodotto per la TV dopo il successo de Il Miracolo; Hausen, produzione Sky tedesca, un horror su un complesso residenziale maledetto in arrivo a febbraio; Raised by wolves - Una nuova umanità, la prima serie tv non solo prodotta ma anche diretta da Ridley Scott, Your Honor, con Bryan Cranston al primo grande ruolo dopo Breaking Bad, e The Fligh Attendant, crime comedy targata HBO Max con Kaley Cuoco.

Non solo novità assolute, però, ma anche le nuove stagioni dei titoli più amati dal pubblico degli ultimi anni, come Succession ed Euphoria, pluripremiati prodoti HBO i cui episodi già andati in onda sono disponibili On Demand su Sky e in streaming su NOW TV, e di cui nel corso del 2021 arriveranno rispettivamente la terza e la seconda stagione.

Torneranno anche Britannia, con la terza stagione e Warrior, la serie prodotta da Shannon Lee a partire dagli scritti ritrovati per caso di suo padre, la leggenda delle arti marziali Bruce Lee, che torna con una seconda stagione, come City on a Hill, crime con Kevin Bacon targato Showtime.

E ancora Billions, l'amato financial drama con Paul Giamatti e Damian Lewis, di ritorno su Sky entro l'anno con la seconda parte della quinta e poi con la sesta stagione.