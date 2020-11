Gomorra 5: Genny e Ciro nel video dal set della quinta stagione "Stiamo tornando... forse"

Le riprese di Gomorra 5 sono iniziate e dal set della quinta e ultima stagione della serie arriva un video con Ciro e Genny - condiviso da Salvatore Esposito sul suo profilo Facebook - pronti a immergersi nelle dinamiche sanguinarie e trascinanti dell'ultimo capitolo della serie tratta dal saggio di Roberto Saviano.

Nel video, che potete vedere sopra, Salvatore Esposito ha la cicatrice sullo zigomo che caratterizza il suo personaggio, il boss Gennaro Savastano, dalla seconda stagione di Gomorra. Accanto a lui c'è Marco D'Amore, che quella cicatrice gliel'ha procurata in un memorabile scontro a fuoco alla fine della prima stagione. Un rapido scambio di battute e tanto entusiasmo per un ritorno sul set che non era scontato, considerato il periodo. D'Amore infatti indossa la mascherina e invita Esposito a fare altrettanto. "Glielo diciamo come sarà l'ultima stagione? No, non glielo diciamo" - scherzano i due attori, che sono entrati nel cuore del pubblico di Gomorra con due personaggi riusciti, iconici e legati da un vincolo di sangue.

Tra i commenti al video, tanta impazienza da parte dei fan per questi nuovi episodi di Gomorra che per forza di cose arriveranno un po' in ritardo (stando a quanto aveva anticipato D'Amore a Venezia, le riprese dovrebbero proseguire fino a maggio) ma anche qualche reazione sorpresa da parte di chi non era ancora al corrente che Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della serie.

Ricordiamo che la quarta stagione di Gomorra è attualmente in onda in chiaro su TV8, tutti i lunedì, in prima serata. Dopo la quarta stagione della serie è uscito il film spin-off L'immortale, incentrato sul personaggio di Ciro Di Marzio, un film che secondo i produttori fa da ponte tra gli eventi della quarta e quinta stagione. Tra i commenti a questo video qualcuno si aspetta che Gomorra 5 risponda alla domanda su chi è 'o Maestrale, il misterioso personaggio di cui si parla in alcuni episodi della quarta stagione.