Gomorra 4, episodi 7 e 8: il promo video tra funerali e "incidenti"

Gomorra 4: Cristiana Dell'Anna negli episodi 7 e 8

Gomorra 4 prosegue con gli episodi 7 e 8: il promo video che potete vedere in questa news anticipa ciò che ci aspetta nelle due puntate in onda su Sky Atlantic venerdì 19 aprile alle 21.15. Stavolta il promo non sembra incentrato su uno o due personaggi, come per i precedenti episodi, ma riunisce quasi tutti i personaggi principali della quarta stagione, tra cui Genny, Patrizia, 'o Sangue Blu, Valerio e Azzurra.

Come potete vedere nel video, il promo degli episodi 7 e 8 di Gomorra 4 si apre con una foto di gruppo - "la famiglia è importante, devi rispettarla", sentenzia una voice over - e la numerosa famiglia in questione sembra sia riunita per celebrare un lieto evento: c'è un carrozzino, dei palloncini che formano il nome Vincenzo, ma a dispetto di quanto rivelato negli scorsi episodi, il pargolo in questione non dovrebbe essere quello atteso da Patrizia e Mickey. In netta contrapposizione con l'apertura, il promo si conclude con un funerale, tra pianti e lacrime al seguito di una bara che non sappiamo cosa contiene. A questo punto, facciamo nostre la domanda di uno dei personaggi che vediamo nel promo: "Ma che sfaccimm sta succerenn?" e la risposta, sibillina e minacciosa è "Fidatevi di me, altrimenti facciamo la fine di vostro fratello". Ci aspetta un funerale farlocco? Una copertura per qualche operazione criminosa o illecita? Lo scopriremo venerdì 20 aprile su Sky Atlantic. Tra funerali e lieti eventi, il promo ci regala i primi piani di Patrizia, regale ed elegante con un'insolita acconciatura raccolta, Azzurra che, riferendosi "certa gente" afferma di conoscerla molto bene, poi Valerio, Gennaro ed Enzo. Non mancano sequenze d'azione, tra sparatorie e un'auto che precipita nel vuoto.

Gomorra - La serie: Cristiana Dell'Anna nel quinto episodio della quarta stagione della serie

La quarta stagione di Gomorra - La Serie, iniziata a fine marzo su Sky Atlantic vede (per adesso) al centro della narrazione soprattutto Genny Savastano e Patrizia Santoro, interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito e Cristiana Dell'Anna. Accanto a Genny, che ha accantonato l'attività a Secondigliano per dedicarsi ad un progetto piuttosto ambizioso, sua moglie Azzurra Avitabile (Ivana Lotito). Per Donna Patrizia - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione degli episodi 5 e 6 di Gomorra 4 - mantenere il proprio potere su Secondigliano si rivela più arduo del previsto e la sua relazione con Michelangelo Levante, ostacolata dal padre di lui, renderà le cose ancor più difficili.