Gomorra 4: gli episodi 7 e 8 stasera su Sky Atlantic!

Gli episodi 7 e 8 di Gomorra 4 in prima TV esclusiva da stasera su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno alle 21.15. Ricordiamo che gli episodi di Gomorra 4 sono in streaming sin da questa mattina su Now Tv, Sky Go e Sky on Demand!

Gli episodi 7 e 8 di Gomorra 4 rappresentano un punto di svolta nella quarta stagione della serie Sky, diretti da Enrico Rosati. Dopo che il sequestro del carico di droga ha messo a rischio la pace tra i clan, esplode il malcontento nel clan di Forcella, mentre un imprevisto mette sotto i riflettori la nuova società di Genny e a rischio i lavori di costruzione del nuovo aeroporto.

Gomorra La Serie: Andrea Di Maria in una scena del settimo episodio della quarta stagione

La lunga attesa per il nuovo carico di cocaina costringe i ragazzi di Forcella a trovare metodi alternativi per sopravvivere e non lasciare spazio ai clan concorrenti: nel settimo episodio, però, il malcontento generale comincia a mettere in crisi la leadership di Sangue Blu (Arturo Muselli), a cominciare dal suo amico fraterno Valerio (Loris De Luna). Fratelli, amici, alleati, fantasmi del passato: da chi dovrà guardarsi Enzo per dimostrare di essere un vero capo?

Gomorra La Serie: un primo piano di Arturo Muselli nel settimo episodio della quarta stagione

Nell'ottavo episodio, i lavori per la costruzione dell'aeroporto riportano letteralmente alla luce decine e decine di scheletri quando viene scoperta una fossa comune abusiva, un imprevisto che trascina la nuova società di Genny (Salvatore Esposito) e del suo amministratore delegato Alberto Resta (Andrea Renzi) sotto i riflettori rischiando di mandare all'aria la costruzione dell'intero aeroporto. E dimostrando che non basta lasciare Scampia per sparire dal radar delle forze dell'ordine. Anzi. Al link che segue, ulteriori anticipazioni sugli episodi 7 e 8 di Gomorra 4: si accenna a misteriosi funerali e incidenti... cosa ci aspetta, stasera?

La quarta stagione di Gomorra - La Serie, prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, è nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller. La supervisione artistica è di Francesca Comencini. La regia è firmata da Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D'Amore, Enrico Rosati, Ciro Visco. Il soggetto di serie è di Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino, Monica Zapelli. Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.