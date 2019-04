Gomorra 4: come vederlo in streaming

Gomorra 4 va in onda il venerdì su Sky Atlantic ma ecco come vedere la serie anche in streaming su Sky Go e Now TV.

Gomorra 4 è in onda su Sky Atlantic tutti i venerdì, ma come fare a vederlo in streaming? Gli unici sistemi legali sono quelli offerti da Sky, ovvero le piattaforme Sky Go e Now TV.

Le modalità per seguire la serie tv di punta di Sky Italia son due: Sky Go (o la sua versione potenziata Sky Go Plus) e Now TV. Di questi il solo ad essere gratuito, ma solo per le prime due settimane, è Now TV, mentre Sky Go e Sky Go Plus richiedono l'abbonamento a Sky.

Gomorra - La serie: una sequenza del quinto episodio, quarta stagione

Per usufruire di Sky Go è necessario scaricare Sky Go sul proprio computer Windows o Mac. Per farlo basta andare sul sito skygo.sky.it. Una volta installato il programma è necessario fare il login con le proprie credenziali d'accesso a Sky. Con Sky Go è possibile anche mettere in pausa le puntate, riprendere la visione in un secondo momento. Per potersi connettere a Sky Atlantic a episodio già iniziato è necessario attivare Sky Go Plus, la versione potenziata di Sky Go, che consente non soltanto l'accesso a un numero doppio di dispositivi (4 anziché 2), ma soprattutto permette di scaricare le puntate di Gomorra - La Serie per guardarle anche senza una connessione a internet. Rispetto a Sky Go, la versione Plus è più dispendiosa in quanto, senza un abbonamento a Sky Multiscreen, costa 5,40 euro al mese. Sia Sky Go che Sky Go Plus sono disponibili anche per smartphone e tablet su App Store e Google Play.

Gomorra - La serie: Cristiana Dell'Anna nel quinto episodio della quarta stagione della serie

Gomorra - La serie: Ivana Lotito durante una scena del quinto episodio della quarta stagione

Per guardare la serie tv su soggetto di Roberto Saviano direttamente in streaming su Now TV, la piattaforma che contiene tutti i programmi, i film e le serie tv di Sky e Fox, basta collegarsi al sito e selezionare il pacchetto serie tv. Now Tv al momento è il solo sistema legale per usufruire di quattro episodi della serie in maniera gratuita: la piattaforma dispone infatti di un periodo di prova gratuito di 14 giorni, al termine dei quali sarà possibile scegliere se abbonarsi, al costo di 9,99 euro al mese, oppure annullare l'iscrizione. Per chi invece è già abbonato: basterà accedere a NowTv con le proprie credenziali e selezionare Gomorra tra tutte le serie tv proposte. Su NowTv al momento sono disponibili tutte le 3 stagioni della serie. Sia su Sky Go che su Now TV è possibile recuperare i 6 episodi di Gomorra 4 trasmessi nelle settimane precedenti.