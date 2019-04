Gomorra 4: episodi 7 e 8, anticipazioni

Gomorra 4: ecco le anticipazioni ufficiali sugli episodi 7 e 8 in onda venerdì 19 aprile su Sky Atlantic, in prima serata.

Gomorra 4: ecco le anticipazioni degli episodi 7 e 8 che andranno in onda venerdì 19 aprile su Sky Atlantic, alle 21.15. Due episodi che dovrebbero essere incentrati prevalentemente su Sangue Blu (finalmente) e Genny.

Nell'episodio 7, il malcontento generale del clan di Forcella comincia a mettere in crisi la leadership di Sangue blù. Ma da chi dovrà guardarsi le spalle Enzo, per dimostrare ai suoi di essere un vero capo?

Finora Sangue Blù e Valerio sono rimasti un po' in disparte e in una recente intervista ad Arturo Muselli su Gomorra 4, l'attore aveva ammesso che le ragioni di questo "silenzio" erano in parte dovute alla morte di Ciro e aveva aggiunto sibillinamente che Enzo "Deve capire qual è la causa che gli ha fatto perdere la verità".

Nell'episodio 8, invece Gennaro Savastano dovrà confrontarsi con un imprevisto: nello specifico si parla di un imprevisto che trascina la nuova società di Genny (e Alberto) sotto i riflettori e rischia di mandare all'aria la costruzione dell'intero aeroporto, progetto ambizioso per il quale Gennaro ha accantonato l'attività criminale a Secondigliano. In questi due episodi non mancheranno scene d'azione e addirittura un funerale: ne abbiamo parlato a commento del promo degli episodi 6 e 7 di Gomorra 4.

Dopo i due episodi diretti da Marco D'Amore, tocca ad Enrico Rosati dirigere il settimo e ottavo episodi di questa quarta stagione. Rosati aveva già collaborato come aiuto regia di Stefano Sollima alla prima stagione della serie.

Ricordiamo che gli episodi 7 e 8 della quarta stagione di Gomorra - La Serie vanno in onda venerdì 19 aprile su Sky Atlantic alle 21.15. Gomorra 4 sarà trasmessa anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e sarà disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.