Goldrake da oggi su Rai 2 in versione restaurata con episodi inediti: ricordate come comincia la serie cult?

Goldrake è tornato: a 50 anni dalla sua prima messa in onda in Giappone, da oggi su Rai 2, alle 19:00, riparte la serie anime di culto che ha incantato intere generazioni.

Prodotto in 74 episodi dalla Toei Animation, ideata da Gō Nagai sulla base del suo omonimo manga, Goldrake arrivò per la prima volta in Italia, su quella che all'epoca si chiamava Rete 2, tre anni più tardi, nel 1978.

Goldrake su Rai 2 non è una semplice replica

La locandina di UFO Robot Goldrake

Non è stato solo un cartone animato: Goldrake è stato una rivoluzione. Primo "robottone" giapponese a fare il suo ingresso sui piccoli schermi del nostro Paese, è stato un vero e proprio fenomeno culturale, spinto anche dall'enorme successo delle siglie italiane, finite, nel 1978, nella classifica dei singoli più venduti.

A presentare la serie al pubblico, nel contenitore delle 18:45 intitolato Buonasera con..., fu Maria Giovanna Elmi, con un commento che spiegava non solo le caratteristiche dell'anime e della fantascienza giapponese, ma anche le ragioni del suo successo all'estero. Quasi 50 anni dopo, Atlas Ufo Robot (questo il suo primo titolo in Italia) torna senza bisogno di presentazioni, nella stessa fascia oraria, con i primi due episodi in versione completamente restaurata.

Con colori vividi e dettagli migliorati, saranno trasmessi non soltanto i 71 episodi della serie classica, ma anche 3 episodi inediti mai trasmessi prima dalla Rai, mantenendo i titoli italiani originali e la celebre sigla dell'epoca composta da Vince Tempera e Massimo Luca con i testi di Luigi Albertelli.

Un inizio leggendario: cosa succede nei primi due episodi di Goldrake?

UFO Robot Goldrake: una scena della serie

Le puntate in onda in questa domenica 5 ottobre riporteranno gli spettatori là dove l'avventura di Goldrake è inziata.

Nel primo episodio, Alcor e Actarus - Koji e Actarus, il pilota di Mazinga Z, Koji Kabuto, per il pubblico italiano noto come Alcor, torna in Giappone, dopo un periodo trascorso negli USA, pilotando una navicella a forma di UFO da lui stesso costruita.

Atterra nei pressi di una fattoria e poco dopo viene accolto dal dottor Procton, a capo di un laboratorio di ricerche spaziali.

Alcor conosce così Rigel, il cowboy proprietario della fattoria,e dei suoi figli, Venusia e Mizar. Ma ad attirare la sua attenzione è soprattutto colui che crede il "figlio" di Procton, Actarus. Durante un attacco delle truppe di Vega - extraterrestri che intendono entrare in possesso dell'intero pianeta Terra -, Alcor scopre che Actarus altri non è che un principe alieno di nome Duke Fleed. Fuggito dal suo pianeta dopo la distruzione causata dai veghiani, il principe è giunto sulla Terra a bordo di Goldrake.

Ed è proprio quel robot ad annientare il primo mostro alieno lanciato contro la Terra. Nonostante Actarus sia convinto di voler nascondere ancora a ogni costo la sua vera identità, ora tanto i terrestri quanto i comandanti di Vega sanno che Goldrake sta proteggendo il pianeta.

Un'immagine della serie animata UFO Robot Goldrake

Nel secondo episodio, La Terra è in pericolo! - Actarus... chi sei?, il pubblico può finalmente scoprire maggiori dettagli sulla vera identità di Duke Fleed. L'occasione è un errore di Rigel, che fa inavvertitamente decollare il disco volante di Alcor. Davanti all'abilità dimostrata da Actarus nel recuperarlo, il pilota di Mazinga Z chiede spiegazioni.

Il dottor Procton spiega così che il ragazzo è l'ultimo discendente della famiglia reale del pianeta Fleed, situato nella nebulosa di Vega. Duke aveva giurato di ripudiare in futuro ogni forma di violenza, ma, ora che anche il suo pianeta adottivo rischia di fare la fine di quello in cui è nato, non può fare altro che riattivare Goldrake e combattere le forze di Vega.

Dove vedere la serie anime di culto: Rai 2 e lo streaming su RaiPlay

I 74 episodi che compongono la serie Goldrake cominciano stasera su Rai 2 alle 19:00 e saranno disponibili anche su RaiPlay.

Sulla piattaforma sono inoltre disponibili tutti gli episodi di Goldrake U, la serie anime reboot della serie classica, andata già in onda su Rai 2, in prima serata e con alterne fortune, dal 6 al 17 gennaio 2025.