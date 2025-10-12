Goldrake oggi su Rai 2 con gli episodi 3 e 4: le anticipazioni di domenica 12 ottobre

Torna oggi su Rai 2 con due nuove puntate la serie animata Goldrake, a cinquant'anni dalla sua prima messa in onda. L'anime che ha conquistato generazioni di spettatori anche in Italia ritorna sullo schermo in una versione restaurata.

Dopo i primi due episodi di settimana scorsa oggi, domenica 12 ottobre, sono in programma gli episodi 3 e 4 alle ore 18.45 sul secondo canale della televisione di Stato.

Le trame degli episodi 3 e 4 di Goldrake

Nell'episodio 3, L'incubo - Pericolo alla fattoria, Actarus trascorre notti tormentate da sogni inquieti che gli tolgono il sonno e lo lasciano esausto. Il giorno seguente, al ranch di Rigel si tiene una festa con tanto di rodeo, alla quale partecipano anche i membri del centro ricerche di Procton. L'atmosfera è allegra, tra musica e brindisi, ma proprio a causa della distrazione generale nessuno si accorge in tempo dell'avvicinarsi di misteriose astronavi spaziali. Un gruppo di minidischi nemici approfitta così dell'occasione per colpire la fattoria di sorpresa. Koji, decollando con il suo disco volante, tenta di contrastare l'attacco, mentre il dottor Procton rientra in fretta alla base. Actarus aiuta gli invitati a mettersi in salvo e poi, tornato al comando di Goldrake, affronta in un combattimento serrato il mostro alieno inviato da Vega. Dopo una dura battaglia, riesce a sconfiggerlo e a ristabilire la calma.

Goldrake in una scena della serie anime

Nell'episodio 4, Il mostro spaziale - Salvare Koji, Hydargos, comandante supremo delle forze di Vega, escogita un piano per far uscire allo scoperto Goldrake: ordina un attacco alla città vicina, convinto che Actarus interverrà per difenderla e svelerà così la sua identità. Ma prima che ciò accada, Koji decide di agire da solo e affronta il mostro a bordo del suo TFO. La sua impulsività gli costa cara: viene catturato da una squadriglia di minidischi e precipitato al suolo. Actarus accorre in suo aiuto e, nonostante il fuoco nemico, riesce a metterlo in salvo. Tornato poi a bordo di Goldrake, ingaggia una battaglia violentissima contro l'esercito di Vega. Con il supporto di Koji, il principe di Fleed riesce infine ad abbattere il mostro. Da quel momento, tra i due giovani si apre uno spiraglio di fiducia reciproca: è l'inizio di una vera amicizia.

La serie anime cult su Rai Play

Goldrake è disponibile tutte le domeniche con due episodi su Rai 2 mentre tutti i 74 episodi della serie anime sono disponibili sulla piattaforma streaming Rai Play.

Goldrake U, la serie anime reboot, era andata in onda ad inizio anno tra il 6 e il 17 gennaio.