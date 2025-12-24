Goldrake, l'attesa è finita: da oggi su RaiPlay ci sono tutti gli episodi restaurati (anche i 3 inediti)

La RAI fa un regalo a tutti i fan di UFO Robot Goldrake: dalle ore 20:00 di oggi, mercoledì 24 dicembre, la serie anime, in versione restaurata, sarà disponibile interamente in streaming su RaiPlay. Tutti i 71 episodi della serie classica, compresi i 3 inediti mai trasmessi prima.

UFO Robot Goldrake: un'immagine tratta dalla serie

Arrivato per la prima volta in Italia il 4 aprile del 1978, il robot creato da Gō Nagai è riapparso sulla seconda rete RAI lo scorso ottobre, in occasione dei 50 anni dalla prima messa in onda giapponese dell'anime. E ad accompagnarlo è tonata naturalmente anche la storica sigla italiana, firmata da Vince Tempera e Massimo Luca con i testi di Luigi Albertelli, che continua a risuonare come un richiamo per intere generazioni.

UFO Robot torna anche su Rai 2 ma cambia fascia oraria

UFO Robot Goldrake: un'immagine della serie animata

Dopo una brevissima pausa UFO Robot Goldrake si appresta a tornare anche su Rai 2, dal 29 dicembre, ma in una nuova fascia oraria: il leggendario robot lascerà il preserale per approdare al mattino, alle 6:50.

Sul secondo canale RAI Goldrake riprenderà dal punto in cui si era interrotto lo scorso 14 dicembre, con l'episodio 17, "La bufera di neve". In uno scenario montano soffocato dal gelo, mentre i cavalli della fattoria vengono messi in salvo, le forze provenienti dal pianeta Vega scatenano una nuova e terribile offensiva, inviando il mostro spaziale Gibagiber, un colosso capace di radere al suolo le montagne, per edificare una stazione aliena sulla Terra e individuare la base di Goldrake. La tormenta di neve si trasforma così nel sipario di uno scontro carico di tensione e spettacolarità.

Con colori più intensi e dettagli visivi migliorati grazie al restauro, da lunedì 29 dicembre Rai 2 trasmetterà due episodi ogni mattina, dal lunedì al venerdì. Faranno eccezione venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026, in cui andranno in onda quattro episodi.

Oltre a tutto questo, prossimamente la serie animata andrà in onda anche su Rai Gulp.