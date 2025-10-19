Goldrake, anticipazioni degli episodi 5 e 6 in onda oggi su Rai 2: Alcor e Venusia in pericolo

Un'altra domenica, un altro appuntamento con UFO Robot Goldrake, il cult dell'animazione giapponese che torna oggi su Rai 2 alle 19:00 con due nuovi episodi. Un ritorno in grande stile per la creatura di Gō Nagai, non solo in versione restaurata ma anche con tre episodi mai andati prima in onda in Italia.

Le trame degli episodi 5 e 6

UFO Robot Goldrake: una scena della serie

Nel primo episodio in onda in questa domenica 19 ottobre, il quinto della serie, intitolato Una serata di Gloria - Catturate Goldrake, Alcor si sta esercitando a bordo del suo quando viene attaccato dalle truppe di Vega. Riesce a uscirne illeso, ma non sarà certo l'ultimo tentativo dei nemici: poco dopo, infatti, viene fatto prigioniero insieme a Venusia, Banta e Mizar.

Il piano di Vega è semplice: vogliono costringere Actarus e Goldrake ad arrendersi per salvare la vita agli amici. Ma i generali avversari non hanno fatto i conti con il coraggio di Alcor, che riesce a liberare se stesso e gli altri terrestri presi in ostaggio. Goldrake è quindi pronto per intervenire, Actarus può finalmente affrontare direttamente, e battere, il nuovo mostro inviato da Vega.

UFO Robot Goldrake: un'immagine della serie animata

Nell'episodio 6, Attacco a Tokyo, in programma su Rai 2 alle 19:23, Venusia e Banta vengono catturati quando un mostro attacca l'autobus con cui, in gita, erano diretti a Tokyo. Alcor e Actarus si precipitano ma nè il TFO può nulla contro la forza aerea avversaria, nè Goldrake contro l'altro robot, preoccupato com'è dell'incolumità degli ostaggi.

Ma Procton ha un'idea: Actarus dovrà portate il mostro veghiano più in alto possibile, questo consentirà ad Alcor di correre in soccorso dei passeggeri. E infatti così è: il nemico viene sconfitto anche questa volta grazie al lavoro di squadra tra Koji e Duke Fleed.

Dove e quando vedere le puntate di Ufo Robot Goldrake

La serie anime classica di UFO Robot Goldrake sarà disponibile in chiaro tutte le domeniche con due episodi su Rai 2, con orari che possono variare dalle 18:45 alle 19:00. Gli episodi già trasmessi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Sulla piattaforma sono disponibili anche gli episodi completi di Goldrake U, la serie anime reboot che era andata in onda ad inizio anno tra il 6 e il 17 gennaio.