Golden Globes 2026, Owen Cooper a 16 anni è il più giovane vincitore come miglior attore supporter in tv

Owen Cooper, salito alla ribalta grazie al successo della serie Netflix Adolescence, ha vinto il primo Golden Globe della sua carriera come miglior attore non protagonista in tv. Un risultato storico, perché Cooper è ufficialmente il più giovane a vincere in tale categoria.

L'attore britannico, 16 anni, ha battuto il record di Chris Colfer, che aveva 20 anni nel 2010 quando vinse per Glee. Cooper è diventato anche il secondo più giovane vincitore maschile nella storia dei Golden Globes, superando Ricky Schroder, star de Il campione, che vinse il premio a 9 anni nel 1980.

Il discorso di Owen Cooper ai Golden Globes 2026

"Essere qui ai Golden Globes non mi sembra reale per niente" ha dichiarato Owen Cooper sul palco "È stato un viaggio incredibile per me e la mia famiglia. Saremo per sempre grati per ciò che queste persone hanno fatto per me e per la mia famiglia".

Owen Cooper in una scena di Adolescence

In seguito, ha svelato di essere l'unico membro della sua classe di recitazione ad aver proseguito in questa carriera, sottolineando come sia riuscito ad andare avanti ma di imparare ancora ogni giorno, soprattutto dalle star presenti in sala.

Il successo di Adolescence e la vittoria del premio Emmy

Adolescence è una delle serie più acclamate del 2025, vincitrice di quattro Emmy Awards, tra cui il premio per l'interpretazione di Owen Cooper come miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film per la tv, che l'ha reso il più giovane vincitore nella storia degli Emmy.

Premiati anche Stephen Graham come miglior attore, Erin Doherty come miglior attrice, e la stessa serie tv come miglior miniserie. Adolescence ai Golden Globe ha ricevuto cinque candidature, vincendo in quattro categorie. Owen Cooper ha vinto nella categoria miglior attore non protagonista in tv battendo Ashley Walters per Adolescence, Billy Crudup per The Morning Show, Jason Isaacs per The White Lotus, Tramell Tillman per Scissione e Walton Goggins per The White Lotus.