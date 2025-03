Adolescence 2 verrà realizzata? Stephen Graham e Hannah Walters non escludono un ritorno della serie

Stephen Graham e Hannah Walters, sua moglie e partner nella produzione, hanno rivelato che non hanno escluso la possibilità che venga realizzata la stagione 2 della serie Adolescence.

Il progetto scritto dall'attore insieme a Jack Thorne è arrivato attualmente a quota 66.3 milioni di visualizzazioni dopo solo due settimane di presenza su Netflix, stabilendo un vero e proprio record per la piattaforma di streaming.

Le ipotesi di una stagione 2

Adolescence racconta quello che accade dopo che un ragazzino viene accusato dell'omicidio di una sua compagna di classe, evento che segna profondamente la sua famiglia e l'intera comunità.

Graham nella serie Netflix

Nel cast ci sono, oltre a Stephen Graham, anche l'esordiente Owen Cooper nel ruolo di Jamie Miller, Ashley Walters nella parte del detective Luke Bascombe, ed Erin Doherty, conosciuta dal pubblico televisivo per avere interpretato la principessa Anna in The Crown, che è la psicologa Briony Ariston.

Graham e Walters, intervistati da Variety, hanno parlato della possibilità che il progetto possa avere una continuazione. Stephen ha sottolineato: "C'è la possibilità, vedremo come andrà per quanto riguarda i numeri. Ma sì, c'è la possibilità di sviluppare un'altra storia".

La collaborazione con Netflix

La produttrice ha ribadito che sarebbero felici di collaborare nuovamente con il team di Netflix, ammettendo tuttavia che 'è difficile' ideare qualcosa all'altezza di Adolescence, che ha avuto un impatto così incredibile.

Hannah ha ricordato: "Un prequel di Adolescence certamente non accadrà. Ma c'è così tanto valore nella stagione unica e nell'investire di nuovo nella natura umana e nel puntare l'attenzione a qualcosa di diverso. Ma sì, tutto sembra andare bene... Possiamo dire che tutti sono felici".

La produttrice ha poi spiegato che la casa di produzione ha un accordo con la realtà britannica Warp Films e non si è ancora parlato di una partnership più fissa con Netflix: "Quando vogliono parlarne, la mia porta è aperta. Quello è il modo naturale in cui si può pensare andranno le cose, ma bisognerà vedere cosa accadrà".