Golden Globes: Karla Sofía Gascón è la prima interprete trans nominata come Migliore Attrice

Karla Sofía Gascón ha scritto una pagina importante nella storia dei Golden Globe diventato la prima persona transessuale a ottenere una nomination nella categoria Miglior Attrice Protagonista.

La star di Emilia Pérez potrebbe quindi seguire le orme di Michaela Jaé Rodriguez, vincitrice nel 2022 del premio nella categoria televisiva grazie alla sua performance nella serie drammatica Pose.

Le nominate ai Golden Globes 2025

La categoria dedicata alla Migliore Attrice Protagonista in un film di genere Musical o Commedia vedrà Karla Sofía Gascón affrontare la concorrenza di Amy Adams per l'interpretazione in Nightbitch, di Cynthia Erivo che è Elphaba in Wicked, di Mikey Madison che è star di Anora, di Demi Moore che ha conquistato la stampa con The Substance, e di Zendaya che è la protagonista di Challengers, lungometraggio diretto da Luca Guadagnino.

La star di Emilia Perez, il musical diretto da Jacques Audiard, ha già conquistato riconoscimenti prestigiosi come quello come Miglior Attrice al Festival di Cannes, premio condiviso con le sue colleghe, e ai recenti European Film Awards.

Anora, Wicked e Emilia Perez guidano le nomination ai Golden Globes 2025

Il lungometraggio racconta la storia di un narcotrafficante messicano che vuole diventare una donna, assumendo un avvocato per aiutarla a sparire.

Le nomination di questa edizione

Il film francese ha dominato le nomination di questa edizione con ben 10 candidature, lasciandosi alle spalle The Brutalist di Brady Corbet, fermo a quota sette potenziali vittorie, e Conclave che è arrivato a quota sei.

Per scoprire se Karla vincerà l'ambita statuetta bisognerà attendere il 5 gennaio, giorno in cui si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi che verrà presentata da Nikki Glaser. L'evento, sugli schermi americani, sarà trasmesso in diretta su CBS.