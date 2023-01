Golden Globes 2023, Evan Peters su Dahmer: "Davvero difficile da realizzare"

Nel corso della cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2023, Evan Peters ha ricevuto il premio come Miglior attore per la sua interpretazione magnetica in Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Durante il discorso di accettazione, Peters ha parlato proprio delle difficoltà nel realizzare lo show: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno seguito lo show", ha detto. "È stato difficile da realizzare, difficile da guardare, ma spero sinceramente che ne sia uscito qualcosa di buono".

L'attore, quindi, ha proseguito: "Ero terrorizzato. Ero molto indeciso se farlo o meno", ha detto Peters riguardo al ruolo, che gli ha richiesto di incarnare l'omonimo assassino realmente esistito che ha ucciso 17 persone per un periodo di 13 anni prima di essere arrestato e consegnato alla giustizia nel 1991.