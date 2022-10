Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer: il "mostruoso" talento di Evan Peters in un nuovo video

In questi giorni, fra le altre cose, il pubblico di Netflix continua a parlare di Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, serie tv basata sugli omicidi che l'omonimo serial killer, interpretato da Evan Peters, ha commesso nello stato del Wisconsin fra gli anni 70 e l'inizio degli anni '90, uccidendo circa 17 persone per poi mangiarne i resti.

Un nuovo video è ora dedicato totalmente alla sua incredibile interpretazione che ha conquistato l'attenzione degli spettatori e della critica.

La sua è una di quelle storie che scuote nel profondo, provocando una curiosità vicinissima al terrore puro. Così nel susseguirsi dei suoi 10 episodi, Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer ci racconta le vicissitudini di questo particolare protagonista, mantenendosi sia vicina sia lontana dalle atrocità che ha commesso nel corso della sua vita.

Dahmer: un momento della serie

Nel ruolo del protagonista troviamo un Evan Peters totalmente calato nella sua parte, quasi irriconoscibile nel modo in cui lo interpreta e totalmente avvolgente. La sua interpretazione resta uno dei fiori all'occhiello di questa serie, segnando alcune scene impresse a fuoco negli occhi di chi sta guardando Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer.

Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, la recensione: essere Jeffrey Dahmer, essere Evan Peters

"Evan Peters è riuscito in un'impresa impossibile: portare sullo schermo in maniera credibile uno dei serial killer più spaventosi e insondabili di sempre. Abbiamo raccolto per voi alcune delle scene di Dahmer in cui ci ha lasciati esterrefatti", questa la caption sotto a un recente video pubblicato da Netflix, che trovate in testa all'articolo, in cui elogia alcuni momenti chiave in cui l'attore ha dato il meglio di sé. Ricordandovi sempre di evitare la visione nell'eventualità in cui non aveste visto la serie, per via degli spoiler.