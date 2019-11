Golden Globes 2020: Il Traditore e Il banchiere anarchico sono i due film italiani in corsa

In corsa per una nomination ai Golden Globes 2020 ci sono, per l'Italia, Il Traditore e Il banchiere anarchico.

Il Traditore e Il Banchiere Anarchico sono i due titoli italiani in corsa per una possibile nomination ai Golden Globes 2020 nella categoria Miglior Film Straniero.

La Hollywood Foreign Press Association, che organizza l'annuale riconoscimento cinematografico che anticipa la serata degli Oscar, ha infatti diramato la lista dei film che possono essere votati nella categoria dedicata ai progetti composti da almeno il 51% dei dialoghi in una lingua diversa dall'inglese. I documentari e film animati non vengono considerati, avendo una categoria a parte, e i lungometraggi devono essere distribuiti nella propria nazione durante i 15 mesi precedenti ai premi, da ottobre a dicembre, oltre a essere stati proiettati per i membri dell'associazione che riunisce i membri della stampa straniera che lavorano a Hollywood.

Il traditore di Marco Bellocchio e Il banchiere anarchico di Giulio Base possono quindi essere entrambi votati in vista dei Golden Globes 2020, non essendoci il limite di un titolo per nazione come accade invece con i premi dell'Academy.

Tra gli "avversari" delle due opere italiane ci sono anche il canadese Antigone, Il ragazzo che catturò il vento diretto da Chiwetel Ejiofor, i nuovi film di Claude Lelouch e François Ozon, The Farewell di Lulu Wang, Les Miserables, Non-Fiction di Olivier Assayas, Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, l'acclamato Parasite e Young Ahmed dei fratelli Dardenne.

Le nomination dell'edizione numero 77 dei Golden Globes verranno annunciate l'8 dicembre.