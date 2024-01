Golden Globe 2024, il labiale di Jennifer Lawrence: 'Se non vinco me ne vado', la minaccia diventa virale

Jennifer Lawrence ha regalato alla cerimonia dei Golden Globes 2024 una delle gag più divertenti. Mentre venivano annunciate le candidate a migliore attrice in una commedia o musical, l'attrice ha detto a favor di telecamera "Se non vinco, me ne vado!". Lawrence, nominata per la commedia Fidanzata in affitto, non ha poi vinto, ma la sua minaccia è diventata rapidamente virale.

A sconfiggere la bionda Jennifer Lawrence è stata Emma Stone ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione in Povere creature! di Yorgos Lanthimos. Le due interpreti sono amiche e Jennifer si è alzata per esultare quando è stato annunciato il nome di Emma Stone. Altre nominate nella categoria erano Fantasia Barrino per Il colore viola, Natalie Portman per May December, Alma Pöysti per Foglie al vento e Margot Robbie per Barbie.

La serata dei Golden Globe 2024, ospitata come da tradizione presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, è stata occasione per la reunion tra Jennifer Lawrence e il collega Lenny Kravitz oltre dieci anni dopo Hunger Games.