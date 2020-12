Golden Globe 2021, Minari inserito tra i film stranieri, ma è polemica: "Scelta razzista"

È presto per sapere quali saranno i film nominati ai Golden Globe 2021, ma c'è un titolo che fa polemica per la categoria in cui è stato inserito: Minari.

Il 2020 è stato un anno difficile per il cinema, ma nonostante ciò, gli award show non si fermano, ed è già tempo di pensare ai Golden Globe 2021. Ma se manca ancora qualche settimana per sapere quali saranno i film che competeranno per l'ambito premio, c'è Minari, un film che sta già facendo discutere per via della categoria in cui è stato inserito dalla Hollywood Foreign Press Association.

Stiamo parlando di Minari, la pellicola diretta da Lee Isaac Chung con Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-jung Youn, Alan S. Kim, Will Patton e Scott Haze, che non potrà gareggiare nella categoria Miglior Film perché preminentemente in coreano.

Il lungometraggio è stato quindi inserito tra i titoli che si contenderanno la nomination per il Miglior Film Straniero, ma il web, così come molte celebrità, non ci stanno, e hanno etichettato la decisione della HFPA come "razzista" e "ipocrita", come riporta anche IndieWire.

"Praticamente l'equivalente cinematografico di sentirsi dire 'tornatene al tuo paese', quando il tuo paese è l'America" scrive l'attore di Lost Daniel Dae Kim su Twitter.

"Tanto per chiarire, Minari è un film americano scritto e diretto da un regista americano, ambientato in America, con un attore principale americano e prodotto da una compagnia di produzione americana" ci tiene a precisare l'attore di Shang-Chi Simu Liu "E senza spoilerarvi nulla, è la BELLISSIMA storia di una famiglia di immigrati che cerca di costruirsi una vita a partire da zero. Cosa potrebbe più americano di tutto ciò?".

"Non ho visto nessun film più americano di #Minari quest'anno" afferma la regista di The Farewell Lulu Wang "È la storia di una famiglia immigrata IN America, che rincorre il sogno americano. Abbiamo davvero bisogno di cambiare queste regole antiquate che classificano un film come americano solo se si parla Inglese".

Inoltre, sono stati numerosi i giornalisti e critici cinematografici a far notare come altri film che nei quali era parlata in misura prominente una lingua straniera, come ad esempio Babel di Alejandro González Iñárritu o Bastardi Senza Gloria di Quantin Tarantino, siano stati comunque inseriti nella categoria principale (e nel caso di Babel si sono anche portati a casa il premio).

E mentre Minari non potrà essere eletto Miglior Film (ma eventualmente solo Miglior Film Straniero), i suoi attori potranno comunque competere nelle categorie principali.

Comunque sapremo di più al riguardo il 3 febbraio 2021, quando verranno annunciate le nomination dei Golden Globe 2021.