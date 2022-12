Twister: Lee Isaac Chung, regista di Minari, dirigerà il sequel del film uscito nel '96?

Nuove indiscrezioni vedono Lee Isaac Chung, il regista di Minari, attualmente in trattativa per dirigere il sequel di Twister, celebre film del 1996.

Lee Isaac Chung, il regista di Minari, sarebbe in trattativa per dirigere il sequel di Twister, blockbuster del 1996 diretto da Jan de Bont, con Helen Hunt e Bill Paxton. Non è la prima volta che sentiamo parlare di un possibile secondo capitolo o di un remake del film.

La notizia di un sequel di Twister è arrivata lo scorso ottobre, confermando Mark L. Smith alla sceneggiatura e Frank Marshall come produttore. La pellicola all'epoca della sua uscita segnò un gigantesco successo, guadagnando oltre 494 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Minari: il regista spiega da dove è nata l'ispirazione per il film

È stato proprio Deadline a riferire per primo le ultime informazioni riguardo al tanto atteso sequel, riportando che Chung sarebbe molto vicino alla sua regia. Per adesso, comunque, non c'è ancora nulla di ufficiale all'orizzonte. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.

I protagonisti del film originale, nella parte dei "cacciatori di tornado", erano gli attori Helen Hunt e Bill Paxton nel ruolo di una coppia che studia gli uragani e, mentre stanno per divorziare, si ritrovano alle prese con una serie di fenomeni naturali dalla forza inaspettata e che mettono a rischio la loro vita.