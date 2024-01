Steven Yeun nel nuovo film di Lee Isaac Chung

Il regista di Minari e Yeun ancora insieme in un nuovo progetto.

Secondo quanto rivelato da World of Reel, Steven Yeun e Lee Isaac Chung collaboreranno ancora insieme dopo il successo di Minari nel nuovo progetto del regista, descritto come una "small love story".

Attualmente impegnato nella post-produzione del suo ultimo lavoro, Twisters, Lee Isaac Chung ritroverà quindi l'attore sudcoreano che recentemente ha dovuto abbandonare il cast di Thunderbolts per conflitti di programmazione nella sua fitta agenda lavorativa.

Lo sceneggiatore Eric Roth è stato incaricato di scrivere il film, descritto come una "piccola storia d'amore" appunto, con Steven Yeun protagonista e con Bong Joon-ho coinvolto come produttore. Al momento non ci sono altri dettagli sul progetto.

Il regista di Minari tornerà con il nuovo Twisters

Lee Isaac Chung tornerà al cinema con il blockbuster Twisters, capitolo successivo del cult anni '90 Twisters. Tuttavia, sia sceneggiatori che gli attori coinvolti hanno ribadito come il film non sarà un sequel ma avrà una storia originale e indipendente.

Twisters, Glen Powell: "Non è un reboot del film degli anni '90"

"Non so i dettagli, ma è una storia separata. Non è una continuazione del film originale. Ma è realmente una corsa folle con dei personaggi davvero buoni e divertenti".