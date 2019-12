Golden Globes 2020: a Joker con Joaquin Phoenix 4 nomination tra cui miglior film!

Quattro le candidature per Joker con Joaquin Phoenix ai Golden Globe 2020: il film ha conquistato quelle per film, regia, attore e colonna sonora.

Joker conquista quattro nomination ai Golden Globes 2020. Il film con Joaquin Phoenix diretto da Todd Phillips conferma le previsioni della vigilia, riuscendo a conquistare le categorie più ambite: film drammatico, regia e attore protagonista più una tecnica per la miglior colonna sonora. A gennaio, dopo le nomination dei Golden Globe 2020 di oggi, dovrà vedersela con avversari di peso come The Irishman di Scorsese, il dramma bellico 1917 di Sam Mendes, Storia di un matrimonio di Baumbach e la sopresa Due papi di Meirelles.

Per Joker e per il suo attore, Joaquin Phoenix, si tratta dell'ennesima casella di riconoscimenti conquistata. Una vera e propria corsa iniziata con il Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia e proseguita con le 7 nomination ai Critic's Choice, le 10 al Satellite Award e l'inserimento nella top dieci dell'Afi. Insomma per questo cinecomic così singolare e decisamente fuori dagli schemi, la strada per arrivare ad essere protagonisti anche nella notte degli Oscar è praticamente aperta. Resta da vedere come andranno poi avanti i giochi sino a gennaio.

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

Di certo non ha problemi sul fronte degli incassi: sono stratosferici. Ha, infatti, superato il miliardo di dollari, un vero e proprio record per un film valutato 'R', ovvero vietato ai minori, un record anche questo da mettere in bacheca in mezzo a tutto il resto.