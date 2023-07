Golda: Helen Mirren è il primo ministro israeliano nel trailer del film

Bleecker Street ha condiviso il trailer del film Golda in cui Helen Mirren ha interpretato il primo ministro israeliano nel 1973.

Il video anticipa i drammatici momenti e le scelte complesse affrontate durante un conflitto che ha messo in difficoltà la leader.

La storia vera raccontata nel film

Nel cast di Golda, oltre alla protagonista Helen Mirren, c'è anche Liev Schreiber nella parte di Henry Kissinger.

Alla regia del progetto c'è Guy Nattiv, mentre la sceneggiatura è firmata da Nicholas Martin.

Al centro della trama ci saranno le responsabilità e le decisioni che Golda Meir ha dovuto affrontare durante la Guerra dello Yom Kippur. Il 6 ottobre 1973, durante la notte e mentre si festeggiava uno dei giorni più sacri, Egitto, Siria e Giordania hanno condotto un attacco a sorpresa. Meir si è quindi trovata ad affrontare un pericolo che sperava di non dover mai gestire. Circondata, isolata e frustrata a causa delle discussioni esistenti a livello politico intorno a lei, e con poche speranze, la donna ha compiuto una corsa contro il tempo per salvare milioni di vite tra chi si trovava in entrambi gli schieramenti del conflitto.

Golda, la recensione: ritratto di una leader discussa e risoluta

La scelta di Helen Mirren per la parte di Golda è stata al centro di varie polemiche, ma il regista, durante il Festival di Berlino, aveva difeso la decisione dichiarando: "Dovremmo limitarci a dire che solo gli ebrei possono ritrarre gli ebrei? E per quanto riguarda i non ebrei? In questo modo tendiamo solamente a limitarci. Penso che gli attori israeliani ed ebrei non abbiano limiti e nessun problema a ritrarre [personaggi] in giro per il mondo negli show internazionali".