Scorsese, Polanski, Ferrari: ecco il ricco listino 01 Distribution per il 2023

Il nuovo listino di 01 Distribution promette di essere all'insegna della qualità, con una sequenza di titoli davvero attesi da tutti gli spettatori. Ci aspettano le nuove pellicole di Martin Scorsese e Roman Polanski, oltre agli italianissimi Matteo Garrone, Alice Rohrwacher e Paolo Virzì. Volete saperne di più sulla nuova stagione cinematografica di 01 Distribution? Ecco i film in uscita nel 2023 e le preview del prossimo anno.

A tutta Italia, capitolo 1

Con 01 ritorna il 7 settembre 2023 Matteo Garrone con Io capitano, tre anni dopo il suo Pinocchio: il lungometraggio racconta la storia di due giovani senegalesi, Seydou e Moussa, che partono da Dakar per affrontare un lungo e difficile viaggio per arrivare finalmente in Europa, attraverso le insidie del deserto, del mare e - soprattutto- dell'essere umano.

La chimera: un momento del film

In arrivo il 23 novembre 2023 anche La chimera, della regista Alice Rohrwacher. Tra i protagonisti del progetto ci sono Josh O'Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. Il lungometraggio prende il suo titolo dal fatto che ognuno abbia una propria Chimera, qualcosa che vogliono raggiungere ma non riescono mai a trovare. Per un gruppo di tombaroli si tratta della redenzione dal lavoro e il sogno di un facile guadagno. Per Arthur la Chimera assume l'aspetto della donna che ha perduto, Beniamina. Il giovane cerca di trovarla ovunque, intraprendendo un viaggio avventuroso.

Diabolik - Chi sei? uscirà nelle sale italiane il 26 ottobre 2023: nel cast del nuovo film dei Manetti Bros faranno ritorno Giacomo Gianniotti nei panni di Diabolik, che nel primo film era stato interpretato da Luca Marinelli, Valerio Mastandrea nei panni di Ginko e Miriam Leone in quelli di Eva Kant. Massimo riserbo sulla trama, ma la sceneggiatura è stata adattata dai Manetti bros. e Michelangelo La Neve a partire dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani.

Diabolik e gli altri film: i Manetti Bros si raccontano tra cinema ed "equivoci"

A tutta Italia: le commedie 01

Il 30 agosto torna Enrico Brignano in sala grazie a Una commedia pericolosa, il film diretto da Alessandro Pondi in cui interpreta Maurilio Fattardi, responsabile della sicurezza della Rinascente che si immagina agente segreto, fino a quando curiosando nel suo condominio si imbatte in una furiosa lite tra la vicina Rita e un uomo non riconoscibile... Quando vede la donna per terra, inizia una vera e propria avventura ricca di colpi di scena.

Tramite amicizia: Alessandro Siani in una scena del film

Il 1 gennaio 2024 l'atteso ritorno di Alessandro Siani grazie a Succede anche nelle migliori famiglie: massimo riserbo sulla trama della pellicola, durante un'intervista ad Ansa il regista ha però dichiarato: "L'idea è venuta dopo il buon riscontro che ha avuto il film precedente, Tramite amicizia. La famiglia è un argomento divertente da poter affrontare anche toccando argomenti abbastanza seri". Nel cast, Cristiana Capotondi.

Nel 2024 altri due grandi nomi del cinema italiano tornano in sala grazie a 01 Distribution con una commedia. Leonardo Pieraccioni porterà nelle sale il suo Pare parecchio Parigi: per esaudire il desiderio del padre malato, che non è mai riuscito a fare un viaggio a Parigi con i figli, ecco che tre fratelli che non si parlano da cinque anni fingono di partire con lui da Firenze a bordo di un camper che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera in cui è ricoverato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Nel cast Nino Frassica, Pieraccioni e Chiara Francini.

Un altro Ferragosto: Paolo Virzì sul set

Paolo Virzì, invece, torna con Un altro ferragosto, con Laura Morante, Sabrina Ferilli, Silvio Orlando e Christian De Sica: in una sera d'agosto del 1996, nella casa di Ventotene dove il giornalista Sandro Molino trascorreva le vacanze, la sua compagna Cecilia gli rivelò di essere incinta. Oggi Altiero Molino è un ventiseienne imprenditore digitale e torna a Ventotene col marito fotomodello per radunare i vecchi amici intorno al padre malato, per regalargli un'ultima vacanza in quel luogo per lui così caro. Non si aspettava di trovare l'isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi col suo fidanzato Cesare: la ragazzina goffa figlia del bottegaio romano Ruggero, è diventata una celebrità del web e le sue nozze sono un evento mondano che attira i media e anche misteriosi emissari del nuovo potere politico. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva.

Il Professor Cenerentolo: Leonardo Pieraccioni festeggia i suoi primi 20 anni da regista

A tutta Italia: i progetti in arrivo

Ancora senza data d'uscita ci sono tantissimi nuovi film in arrivo, sempre prodotti e diretti da nomi italiani davvero di spicco. Edoardo De Angelis, dopo Indivisibili e La vita bugiarda degli adulti, torna con Comandante, che racconterà la vicenda del comandante Salvatore Todaro e la nota questione del Kabalo, quando durante la Seconda Guerra Mondiale l'uomo portò in salvo diversi soldati nemici dopo avergli affondato la nave in cui stavano viaggiando. Torna anche Saverio Costanzo con Finalmente l'alba con un cast che parla al pubblico internazionale: Lily James, Willem Dafoe e il volto di Stranger Things Joe Keery, tra gli altri. La pellicola è ambientata negli anni Cinquanta e racconta la storia di una giovane donna, aspirante attrice, che va a fare un provino a Cinecittà per un ruolo minore. Questa giornata sarà per lei un vero e proprio passaggio di vita.

The Good Mothers: Micaela Ramazzotti al photocall di Roma

Micaela Ramazzotti lancia il suo esordio alla regia, Felicità, con un cast formato da se stessa, Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini. Pochi dettagli sono usciti finora sulla trama, ma la pellicola racconterà la battaglia che si deve affrontare quando ci si trova a che fare con legami famigliari disturbati e si fa di tutto per liberarsene. Giorgio Diritti torna con Lubo, in cui il protagonista è il personaggio Lubo Moser, un giovane nomade, che nel terribile clima sociale e politico della Germania degli anni trenta, viene fatto arruolare dal governo svizzero per difendere i confini, finché la polizia non fa irruzione nel suo campo nomadi e il punto di vista di Lubo sulla guerra cambierà drasticamente.

Cinema d'autore: Scorsese, Polanski, Mann

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese sul set del film

Il 19 ottobre 2023 torna, finalmente, Martin Scorsese col suo atteso Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro: al centro della storia la cronaca degli omicidi avvenuti tra i membri di una tribù indiana in Oklahohma dopo che nel loro territorio è stato trovato del petrolio. Tra cospirazioni, omicidi e complotti, la situazione è rapidamente degenerata, obbligando il governo a prendere il controllo. Il caso ha segnato l'ascesa di J. Edgar Hoover, a capo delle indagini. Il film è stato presentato allo scorso Festival di Cannes dove ha ricevuto recensioni entusiastiche, probabilmente l'ennesimo capolavoro di Scorsese.

Locandina di The Palace

Il 28 settembre 2023 torna nelle sale un regista tanto discusso quanto amato: Roman Polanski, 90enne nel mese di agosto, presenta al pubblico il suo The Palace, che ritroveremo probabilmente al prossimo Festival di Venezia 2023. È il 31 dicembre 1999 e al lussuoso The Palace Hotel fervono i preparativi per il Capodanno più atteso di sempre. Ospiti milionari da tutto il mondo si preparano ad entrare nel Nuovo Millennio, tra vezzi, vizi e stravaganze... Nel cast ci sono Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Michelle Shapa e Mickey Rourke. Polanski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Jerzy Skolimowski, mentre il direttore della fotografia è Pawel Edelman.

Nel 2024 invece ritorna Michael Mann con un titolo molto atteso, soprattutto nel nostro paese. Ferrari racconterà l'estate del 1957 quando Enzo Ferrari è in crisi a causa dei problemi economici che mette a rischio l'azienda fondata con la moglie Laura dieci anni prima. Il loro matrimonio fa inoltre i conti con molti momenti drammatici ed Enzo decide di provare a trovare una soluzione partecipando alla Mille Miglia. Il super cast prevede Adam Driver nei panni del protagonista, Penelope Cruz che avrà il ruolo di Laura, la moglie di Enzo, mentre Shailene Woodley interpreterà l'amante dell'imprenditore, Lina Lardi. Con loro anche Sarah Gadon, Patrick Dempsey, Jack O'Connell.

Killers of the Flower Moon, recensione: la banalità del male secondo Scorsese

Ecco il listino 2023 di 01 Distribution: