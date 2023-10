Godzilla x Kong: the new empire, il dettaglio che ha infastidito il pubblico dei test screening

Il prossimo anno il MonsterVerse si arricchirà con il nuovo e attesissimo capitolo, ovvero Godzilla x Kong: The New Empire, ma intanto pare che ai test screening un dettaglio preciso abbia infastidito il pubblico presente.

La notizia è emersa sui social media lo scorso fine settimana, quando i fan hanno raccolto alcune presunte recensioni dalle proiezioni, che per lo più sono risultate positive.

Secondo questi pareri, le proiezioni di prova di Godzilla X Kong: The New Empire hanno sottolineato quanto sia divertente il film. Con uno dei migliori cast assemblati finora dal franchise, Godzilla x Kong sembra puntare molto su una trama fantascientifica e scatenata. In generale, stando a quanto riportato, nessuna delle proiezioni è andata male e il pubblico ha lasciato il cinema con un debole per il protagonista Dan Stevens.

Più Kong che Godzilla?

Tuttavia, c'è un aspetto delle proiezioni di prova che ha sconvolto i fan. I commenti descrivono il film come incentrato su Kong, quindi Godzilla non viene messo a fuoco quanto dovrebbe. Questa nota arriva dopo Godzilla vs Kong, che già puntava maggiormente sulla scimmia preferita di Hollywood. Ma naturalmente tutto questo potrebbe cambiare una volta che Godzilla x Kong uscirà nelle sale.

Dune: Parte 2 arriverà nel 2024, posticipata anche la data di Godzilla x Kong e La Guerra dei Rohirrim

Il film dovrebbe debuttare nell'aprile 2024, salvo posticipi dell'ultimo minuto dovuti allo sciopero degli attori ancora in corso. Nel frattempo, avete dato un'occhiata al trailer di Monarch, la serie MonsterVerse in arrivo su Apple TV+?