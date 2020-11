Godzilla vs. Kong uscirà in streaming? Respinta l'offerta di Netflix di 200 milioni, la spunta HBO Max

Godzilla vs. Kong potrebbe scegliere la via dello streaming: dopo aver respinto l'offerta milionaria di Netflix, warner punterebbe a un'uscita su HBo Max.

Godzilla vs. Kong, il nuovo atteso capitolo del MonsterVerse di Legendary Pictures, potrebbe essere uno dei film di maggior peso pronto a un'uscita in streaming. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, Netflix avrebbe fatto un'offerta di oltre 200 milioni per accaparrarsi il potenziale blockbuster, offerta bloccata però da WarnerMedia che starebbe preparando un'offerta per la sua piattaforma, HBO Max.

Godzilla II: King of the Monsters, un'immagine del film

Per il momento Legendary ha declinato ogni commento mentre un portavoce di Warner Bros. ha dichiarato: "Stiamo progettando di far uscite Godzilla vs. Kong nei cinema l'anno prossimo come previsto."

L'offerta di Netflix ha indubbiamente attratto Legendary, che ha finanziato il 75% del budget. Poiché Netflix non ha una presenza in Cina, il film avrebbe potuto essere distribuito nelle sale nel paese.

I film del MonsterVerse, che sono il punto saldo dell'offerta di Legendary, hanno un grande appeal a livello internazionale, specialmente in Cina: un terzo degli incassi di Godzilla II - King of the Monsters, che ha guadagnato 386 milioni di dollari globali, proviene proprio dalla Cina. Kong: Skull Island ha guadagnato in Cina 168 milioni, circa il 30 percento degli incassi totali che risalgono a 567 milioni.

Godzilla vs. Kong, quarto capitolo del franchise, dovrebbe uscire nelle sale il 21 maggio 2021, ma al momento non è chiaro se i cinema statunitensi, per allora, saranno di nuovo a pieno regime. Nel frattempo Legendary deve sostenere il costo di un film ad alto budget la cui uscita è bloccata. Sebbene la Warner Bros. detenga solo una partecipazione del 25% nel film, ne controlla la strategia sull'uscita.

Le decisioni sul destino del film vengono gestite dai capi di Warner, con il CEO di WarnerMedia Jason Kilar e la presidente della Warner Bros. Ann Sarnoff interessati - pare - a fare un'offerta per un'uscita in streaming su HBO Max, che non escluderebbe anche l'arrivo nelle sale, come dimostra l'esempio di Wonder Woman 1984.

Godzilla vs. Kong, diretto da Adam Wingard, vede nel cast Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Kyle Chandler.