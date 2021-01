Godzilla vs Kong: il trailer italiano del film è mostruosamente epico

Godzilla vs. Kong si mostra in un trailer italiano mostruosamente epico e sopra le righe che porta in scena il Re dei mostri e il celebre Re di Skull Island: nel cast anche Millie Bobby Brown e Alexander Skarsgaard.

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno rilasciato il trailer italiano di Godzilla vs. Kong, un'epica avventura diretta da Adam Wingard incentrata sul faccia a faccia tra due icone di mostruosità come King Kong e Godzilla e che vede protagonisti Millie Bobby Brown di Stranger Things e Alexander Skarsgaard.

Godzilla vs. Kong uscirà prossimamente al cinema in Italia e negli Stati Uniti sarà disponibile in day-and-date al cinema e online su HBO Max. Il trailer ita del film prodotto da Warner Bros. è quanto di più epico abbiate mai visto e la visione in sala è a dir poco obbligatoria. Incatenato e portato negli Stati Uniti, Kong sembra essere invecchiato e "stropicciato". Il viaggio in nave lo ha logorato e l'accoglienza statunitense non è delle migliori. Il primo umano ad essere presentato dal trailer è Nathan Lind (interpretato da Alexander Skarsgard), un geologo che lavora a stretto contatto con Kong e che non mostra particolari doti atletiche ed eroiche. L'attenzione dello spettatore è focalizzata su una bambina che ha stabilito un legame particolare con il mostro nel periodo di permanenza a Skull Island. Portare la bambina negli Stati Uniti è necessario per provare a comunicare con Kong e capire qualcosa in più su di lui. A sottolineare il rapporto singolare stabilitosi tra i due ci pensano le immagini, che creano un link immaginario a E.T. di Steven Spielberg. In questo senso, è lecito pensare che Kong possa anche non cavarsela.

Ad indagare su Kong sarà anche Ilene Andrews (interpretata da Rebecca Hall) che, insieme a Lind, sembra aver trovato le prove dell'antica guerra che coinvolgeva il mondo dei Titani, testimoniata da pitture rupestri scovate nel mondo di Skull Island. Le rimanenti immagini del trailer introducono nuovamente i personaggi di Madison Russell e del Dottor Mark Russell, interpretati rispettivamente da Millie Bobby Brown e da Kyle Chandler, ma, soprattutto, alimentano le fantasie del pubblico relativamente allo scontro tra King Kong e Godzilla. Ad attendere al varco il re di Skull Island, infatti, è il Re in persona, frutto dell'immaginazione di Tomoyuki Tanaka, produttore della Toho. Nonostante le differenze fisiche e la stazza immane di Godzilla, Kong sembra riuscire a tenergli testa. Tutto il resto sarà svelato nel momento in cui potremo tornare in sala per schierarci dalla parte del #TeamGodzilla o del #TeamKong e goderci ogni singolo colpo inferto dai due mostri.

Il progetto diretto da Adam Wingard entrerà a far parte del MonsterVerse di Legendary Entertainment. Si tratta del quarto episodio dell'universo condiviso dopo Godzilla, diretto da Gareth Edwards nel 2014, Kong: Skull Island, realizzato nel 2017 da Jordan Vogt-Roberts, e Godzilla: King of Monsters, diretto nel 2019 da Michael Dougherty. In futuro ne vedremo proprio delle belle!