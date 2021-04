Godzilla vs Kong debutta stabilendo il record di incassi negli USA durante la pandemia

Godzilla vs Kong ha debuttato sugli schermi USA e in contemporanea su HBO Max, ottenendo i migliori incassi nel giorno del debutto dell'ultimo anno.

Godzilla vs Kong ha debuttato nelle sale americane e, nonostante sia stato distribuito in contemporanea su HBO Max, ha stabilito un record di incassi per quanto riguarda il debutto nei cinema durante la pandemia.

La buona accoglienza riservata al progetto è stata influenzata positivamente dall'aumento delle persone vaccinate e dal maggior numero di schermi disponibili, dando quindi segnali positivi per quanto riguarda la ripresa del settore.

Il film Godzilla vs. Kong è stato diretto da Adam Wingard e nel primo giorno di programmazione in 2.409 schermi americani ha incassato 9.6 milioni di dollari, superando quindi quanto ottenuto da Wonder Woman 1984, che si era fermato a 7.5 milioni di dollari a dicembre. A livello economico il debutto del nuovo capitolo del MonsterVerse è il migliore registrato da marzo 2020 e nei primi cinque giorni il lungometraggio potrebbe guadagnare circa 30 milioni di dollari. A livello internazionale, inoltre, il progetto aveva ottenuto nei primi giorni di programmazione ben 121.8 milioni di dollari.

Godzilla vs. Kong è tra le uscite Warner Bros. del 2021 che verranno distribuite in contemporanea nei cinema e in streaming su HBO Max. Nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi ufficiale di Godzilla vs. Kong: in un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro mette Godzilla e Kong in rotta di collisione. Le due forze della natura più potenti del pianeta si scontrano in una spettacolare battaglia durata secoli. Mentre Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.