Godzilla vs. Kong, le nuove immagini tratte dai fumetti prequel svelano Kong adulto

Nuove immagini del fumetto prequel di Godzilla vs Kong sono state mostrate nel panel online del WonderCon@Home rivelando il look di Kong adulto.

Nuove immagini del fumetto prequel di Godzilla vs. Kong sono state mostrate nel panel online del WonderCon@Home svelando il look di Kong adulto. La kermesse dedicata al mondo del fumetto e della fantascienza si è infatti trasferita sulle piattaforme digitali dopo l'emergenza sanitaria e si sta svolgendo regolarmente in questi giorni. Una formula questa che tra qualche settimana verrà sperimentata anche dal Comic Con di San Diego che, dopo l'iniziale stop, ha deciso di riprogrammare l'evento attraverso questa soluzione.

Breaking: New images of "Adult Kong" with his beard have been revealed during the Legendary Comics: Monsterverse Publishing 2020 panel that took place during Wondercon@Home 2020. pic.twitter.com/CQjMgpjOXH — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) May 21, 2020

I disegni del prequel di Godzilla vs. Kong sono apparsi sotto l'egida della Legendary Comics e mostrano un King Kong coinvolto in varie azioni. Da quel che si riesce a capire, questa versione del gorilla è ancora più gigantesca rispetto a quella classica che tutti noi conosciamo sin dal capolavoro del cinema muto e ripresa poi dal kolossal targato Peter Jackson. Altro aspetto decisamente curioso è che tiene una barba lunga, un dettaglio inedito che serve, verosimilmente, a rendere questa versione di Kong ancora più arcaica e maestosa. Parallelamente a questo fumetto ne verrà distribuito uno analogo relativo a Godzilla in cui verranno raccontate le origini del leggendario Kaiju. I due comics saranno speculari, in quanto i fatti verranno raccontati secondo i rispettivi punti di vista dei due mostri, in particolare quello di Kong sarà incentrato su una donna pilota e sarà scritto da Marie Anello e illustrato da Zid; mentre quello del Kaiju verrà scritto da Greg Keyes, autore del romanzo ufficiale del film Godzilla II - King of the Monsters, e illustrato da Drew Johnson.

Queste due iniziative sono solo le ultime rese note da Legendary e Universal all'interno di un progetto più ampio che fa da corollario al film in uscita a novembre. Sappiamo infatti che verrà introdotto, sempre nei fumetti, un nuovo Kaiju di nome Camazotz, il cui nome deriva dall'omonima divinità Maya, nota per essere un pipistrello vampiro assetato di sangue. Ci sarà spazio anche per qualcosa di più adatto ai lettori più giovani con dei libri illustrati dedicati a King Kong con i disegni di Nidhi Chanani e i testi di Kiki Thorpe, e un artwork ispirato al crossover Godzilla vs Kong scritto da Daniel Wallace che includerà interviste e materiale sicuramente interessante per i tanti appassionati del Monsterverse.