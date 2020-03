Godzilla vs Kong: ecco quanto durerà il nuovo film Warner Bros.

Godzilla vs Kong potrebbe avere una durata di 105 minuti, come rivelato da The Wrap: il nuovo film Warner Bros. che fa parte del Legendary's MonsterVerse, è programmato in uscita per il prossimo 11 novembre.

Come riportato dal sito Godzilla-Movies.com, i test screening di Godzilla vs. Kong hanno, infatti, rivelato la sua durata che sarà solo di un'ora e quarantacinque minuti, il che lo renderebbe il film più breve della serie. I suoi predecessori hanno una durata molto più lunga: Godzilla: King of the Monsters dura 2 ore e 12 minuti, Kong: Skull Island circa due ore e Godzilla dura 2 ore e 3 minuti.

Il tempo di esecuzione del film potrebbe avere una sua ragione nel fatto che il pubblico è, ormai, abituato ai mostri protagonisti di Godzilla vs Kong, quindi non è necessario introdurre ancora una volta il loro background, un pi' come accade nell'universo MCU.

In questo quarto capitolo della saga, la Terra si troverà devastata dai vari scontri tra i kaiju e questa volta il confronto tra i due mostri potrebbe essere il peggiore e più devastante. Per ora confermati sono soltanto Godzilla e King Kong, eventuali titani in più non sono stati annunciati dalla Warner Bros., ne da altri addetti ai lavori della pellicola.

La sceneggiatura del film è firmata da Michael Dougherty e Zach Shields e nel cast ci saranno dai film precedenti Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e Zhang Ziyi. Le new entry della pellicola comprendono Alexander Skarsgård, Eiza González e Rebecca Hall.

