Godzilla vs. Kong: la data di uscita è stata anticipata di due mesi

Godzilla vs. Kong arriverà sugli schermi americani ben due mesi prima del previsto: la Warner Bros ne ha anticipato la data di uscita al 26 marzo.

In precedenza il film aveva una distribuzione nelle sale e su HBO Max previsto per il 21 maggio.

Legendary Entertainment aveva espresso la sua opinione negativa nei confronti della scelta dello studio di prevedere una distribuzione in streaming in contemporanea con quella tradizionale. I responsabili della casa di produzione avevano un'offerta di 250 milioni di dollari per acquistare Godzilla vs. Kong, tuttavia i vertici Warner avevano bloccato la possibilità di un accordo.

Il lungometraggio diretto da Adam Wingard ha avuto un costo di ben 160 milioni di dollari e per rientrare nelle spese sostenute, e sperare di avere un profitto, probabilmente i produttori dovranno sperare in buoni risultati ai box office asiatici.

La sinossi del film anticipa "In un mondo in cui ormai umani e mostri coesistono, la Monarch apre la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano a sorgere sotto le sembianze di una malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via l'intera umanità. Nel frattempo, sull'isola di Skull Island, una strana attività sismica attira allo stesso modo Godzilla e Kong."

Il lungometraggio puù contare su un cast composto da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, e Demián Bichir.