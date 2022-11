Godzilla vs. Kong 2, Rebecca Hall sul sequel: "Lavorare sul set è fantastico"

Rebecca Hall, in una nuova intervista, ha raccontato della sua esperienza sul set di Godzilla vs. Kong 2, facendo ben sperare per questo sequel.

Il 2021 ha visto il ritorno sugli schermi cinematografici di due mostri leggendari in uno scontro imperdibile, pronto a proseguire in Godzilla vs. Kong 2. Con gli occhi di tutti puntati verso questo sequel, arriva qualche breve anticipazione nei confronti dei lavori attualmente in atto, da Rebecca Hall.

Due Donne - Passing: Rebecca Hall neoregista al Sundance 2021

Rispondendo alle domande sul MonsterVerse e sulle attuali riprese estere di Godzilla Vs. Kong 2, intervistata dall'Herald Sun, Rebecca Hall ha raccontato la sua esperienza sul set, con le riprese in corso: "Mi sono divertita così tanto nell'ultimo e ho adorato tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto", ha spiegato. "Ho amato [il regista] Adam Wingard: è un visionario così eccentrico in termini di regia e adoro essere parte integrante del suo universo influenzato dai neon. Le persone che lo compongono sono fantastiche come anche i tecnici dietro alle quinte. Sono entusiasta di lavorare con Brian Tyree Henry, con cui non ho avuto modo di rapportarmi anche nel film precedente, e questa volta, abbiamo un sacco di cose insieme".

Godzilla vs Kong 2: svelati i dettagli della sinossi e la prima foto dal set

Per adesso non sappiamo ancora moltissimo riguardo a Godzilla vs. Kong 2, se non che dovrebbe debuttare nel corso del 2024 e la sua sinossi ufficiale.