Godzilla Minus One, tutto pronto per il sequel: svelati i primi dettagli della storia e le riprese

Durante il panel dedicato ai 70 anni del franchise di Godzilla al San Diego Comic-Con, i fan hanno ricevuto alcune interessanti novità, in particolare sul sequel di Godzilla Minus One, film campione di incassi diretto da Takashi Yamazaki.

Le riprese del sequel inizieranno il prossimo 30 agosto con il titolo provvisorio che può essere tradotto approssimativamente "Super Blockbuster Monster Movie".

Come il suo predecessore, è stato confermato che anche il sequel sarà ambientato ancora nel passato, continuando la scia retrò che ha contribuito a definire il tono e l'atmosfera del primo film.

Godzilla, annunciato anche un nuovo fumetto

Godzilla Minus One: una scena del film

Durante il panel si è anche accennato a una nuova serie a fumetti dell'era Kai-Sei pubblicata da IDW. La serie è scritta da Tim Seeley (Grayson, Hack/Slash, Local Man) con i disegni di Nikola Čižmešija (Sword of Azrael, Batman and Robin).

Il fumetto offre una nuova interpretazione della mitologia di Godzilla, reinterpretando il modo in cui le diverse nazioni reagiscono alla minaccia dei kaiju. In Giappone, i kaiju sono sempre più considerati come un disastro naturale, una forza inarrestabile che è meglio studiare e sopportare, proprio come l'approccio visto in Kaiju No. 8.

Nel frattempo, la G-Force con sede negli Stati Uniti rifiuta di arrendersi, optando per un'offensiva militare totale nonostante i fallimenti passati, determinata a combattere direttamente contro Godzilla a qualsiasi costo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Shin Godzilla arriva finalmente in 4K

Shin Godzilla: un momento del film

Shinji Higuchi, co-regista di Shin Godzilla, ha concluso il panel del SDCC con un'emozionante anteprima delle nuove immagini del prossimo restauro in 4K di Shin Godzilla, che uscirà nelle sale il 14 agosto. Tuttavia, quando gli è stato chiesto delle recenti voci su un potenziale sequel, Higuchi ha abilmente evitato l'argomento, senza fornire alcuna conferma e lasciando i fan con tante domande e nessuna risposta.

Sebbene non ci siano stati aggiornamenti sul presunto sequel di Shin Godzilla, i fan erano entusiasti di sapere che la produzione del seguito di Godzilla Minus One inizierà presto. La notizia ha suscitato grande attesa tra i fan dei kaiju, molti dei quali sperano di vedere apparire creature classiche della Toho come Anguirus o Biollante, o di dare una prima occhiata alla versione di Takashi Yamazaki di nemici leggendari come King Ghidorah o MechaGodzilla.