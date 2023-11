Godzilla Minus One: il poster italiano del film, al cinema dall'1 al 6 dicembre

Godzilla Minus One, il nuovo capitolo del fenomeno globale targato TOHO, arriverà nelle sale dall'1 dicembre in contemporanea mondiale.

Nexo Digital ha appena diffuso il poster italiano ufficiale di Godzilla Minus One, il nuovo impressionante capitolo del fenomeno globale Godzilla dedicato al Re dei Mostri, e prodotto dall'iconica Casa di produzione TOHO, che arriverà nelle sale italiane e in quelle di tutto il mondo dall'1 dicembre.

Confermato come evento di chiusura del Tokyo International Film Festival e al centro di una dilagante Godzillamania, in Italia il film sarà distribuito al cinema solo dall'1 al 6 dicembre come evento speciale in esclusiva da Nexo Digital (elenco sale a breve su nexodigital.it) in versione originale sottotitolata in italiano.

L'appuntamento sul grande schermo coincide con il 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla e ci trascina nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza. Takashi Yamazaki firma la regia, la sceneggiatura e i VFX del film, che vede protagonisti da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.

Quello di Godzilla, nato dall'omonimo film del 1954 diretto da Ishirō Honda e diventato immediatamente un classico del genere, è stato riconosciuto dal Guiness World Records come il franchise cinematografico più longevo al mondo. Dalle sue origini come allegoria della bomba all'idrogeno, Godzilla si è evoluto in un amato fenomeno dei "kaiju", i terribili mostri della fantascienza giapponese, superando i confini cinematografici e diventando una pietra di paragone culturale anche nel mondo della musica e del gaming.