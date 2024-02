Godzilla Minus One, il regista svela il plot del potenziale sequel

Godzilla Minus One si è rivelato un grande successo al cinema e il regista Takashi Yamazaki ha raccontato le sue idee per un potenziale sequel del film, che i fan auspicano venga prodotto a breve.

Godzilla Minus One: Godzilla insegue un'imbarcazione

"Mi piacerebbe vedere com'è il sequel. So che la guerra di Shikishima sembra essere finita, e abbiamo raggiunto questo stato di pace e calma ma forse è la calma prima della tempesta e i personaggi non sono stati ancora perdonati per ciò che è stato loro imposto" ha dichiarato il regista giapponese.

Il post-Minus One

Con la conclusione di Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki ha lasciato aperti diveresi filoni narrativi su cui il sequel potrebbe essere costruito. In diverse interviste, il regista ha spiegato una nuova trama potrebbe esplorare i danni che il titano ha causato all'umanità oltre alla distruzione delle infrastrutture.

Godzilla Minus One racconta la vicenda di un pilota traumatizzato dalla Seconda Guerra Mondiale che affronta il ritorno di Godzilla nel Giappone del dopoguerra. Elogiato dalla critica, il film ha ricevuto parecchi riconoscimenti e una candidatura all'Oscar per i migliori effetti visivi. Il lungometraggio di Yamazaki è il 33° capitolo cinematografico della saga firmata Toho e il quinto dell'era Reiwa del franchise sul titano più famoso della storia del cinema.