Godzilla: King of Monsters, il final trailer mostra l'epica battaglia

Godzilla: King of Monsters è l'epico film di cui è stato condiviso il final trailer, ricco di sequenze inedite del progetto che porta sul grande schermo le incredibili creature che rischieranno di porre fine all'umanità.

Il lungometraggio, di cui verranno mostrati al Comicon di Napoli 5 minuti in anteprima, è stato diretto dal regista Michael Dougherty e verrà distribuito nelle sale il 30 maggio.

Il trailer, sulle note di Over the Rainbow, mostra delle scene di distruzione a causa del ritorno dei Titani, diciassette creature che stanno seminando caos e distruzione in tutto il mondo. Per contrastare il loro leader l'unica speranza sembra essere il possente Godzilla.

Il video regala quindi nuove sequenze dell'epica battaglia per la sopravvivenza in quello che ormai sembra il mondo di Godzilla.

Ecco il trailer, in inglese e in italiano:

Nel film l'agenzia di criptozoologia M.O.N.A.R.C.H. e i suoi membri si scontrano contro una serie di kaijū di dimensioni divine, tra cui il potente Godzilla, che si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il gigantesco drago a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche superspecie, ritenute fino ad allora delle semplici leggende, risorgono dalla terra, inizieranno a lottare tra loro per la supremazia nel mondo, lasciando in sospeso l'esistenza stessa dell'umanità. Nel cast di Godzilla: King of the Monsters troviamo Vera Farmiga, che interpreta la famosa paleobiologa Dottoressa Emma Russell, e Millie Bobby Brown, che è la figlia Madison Russell. Tra gli interpreti anche Kyle Chandler nel ruolo di Mark Russell, ex marito del personaggio della Farmiga.

