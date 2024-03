Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero: Godzilla e Kong insieme nel nuovo poster del film

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero vede i due kaiju più famosi del mondo non combattere tra loro, ma unirsi per affrontare i nuovi kaiju che emergono dalla Terra Cava. In questo nuovo capitolo del franchise Kong e Godzilla dovranno fare affidamento l'uno sull'altro per sconfiggere le loro nemesi il Re Skar e Shimo. In un nuovo poster, Godzilla e Kong appaiono insieme al massimo della loro forza, mentre Legendary Entertainment si prepara a unire le leggendarie bestie.

Di seguito potete vedere il nuovo poster di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero:

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero conterrà una battaglia tra le creature lunga otto minuti

Godzilla E Kong - Il Nuovo Impero, una delle creature mostruose del film

Il film

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero arriverà nelle sale alla fine del mese, il 29 marzo. Ecco come la Warner Bros Pictures descrive il prossimo film del MonsterVerse: "Questo nuovo film fa seguito all'esplosiva resa dei conti di Godzilla vs. Kong con una nuovissima avventura cinematografica, che mette il possente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che mette in discussione la loro stessa esistenza - e la nostra. Il nuovo film epico approfondirà la storia di questi Titani, le loro origini e i misteri dell'Isola del Teschio, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all'umanità".