Godzilla and the Titans, Mari Yamamoto di Pachinko si unisce al cast della serie di Apple TV+

Il cast di Godzilla and the Titans dà il benvenuto a Mari Yamamoto: la serie di Apple TV+ ambientata nel Monsterverse aggiunge al suo ensemble la star di Pachinko in un ruolo tutto da scoprire.

Continua a crescere il cast della serie live-action spin-off di Godzilla.

Come riporta anche il sito Deadline, l'attrice di Pachinko e Kate è l'ultima new entry nel franchise di Legendary, che per il suo nuovo progetto vede già tra i suoi protagonisti Kurt e Wyatt Russell, Ren Watanabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett, Anna Sawai e Elisa Lasowski.

Per ora abbiamo poche informazioni riguardo allo show: non sappiamo ancora nulla sui personaggi interpretati dagli attori appena citati, ma con l'annuncio della serie è stata fornita una logline che colloca cronologicamente Godzilla and the Titans subito dopo gli eventi di Godzilla e "la fragorosa battaglia di San Francisco, dove una città distrutta ha mostrato al mondo l'effettiva esistenza di questi mostri. Lo show seguirà il viaggio di una famiglia alla scoperta dei propri segreti e di un'eredità che la lega a un'organizzazione segreta che porta il nome di Monarch".

Non è ancora chiaro quando Godzilla and the Titans potrebbe debuttare sulla piattaforma streaming, ma restiamo in attesa di maggiori dettagli sullo show ideato da Matt Fraction e Chris Black (con quest'ultimo anche in qualità di showrunner) e diretto, almeno in parte, da Matt Shakman, anche produttore del progetto.