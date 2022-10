Godzilla and the Titans, Anders Holm si unisce al cast della serie Apple TV+

L'attore e sceneggiatore statunitense Anders Holm, noto per la serie Workhaolics, è entrato a far parte del cast dello show Godzilla and the Titans, ambientato nel Monsterverse della Legendary.

Deadline ha annunciato in esclusiva l'ingresso di Anders Holm nel cast di Godzilla and the Titans, progetto televisivo targato Apple TV+ che espanderà il Monsterverse della Legendary e, in particolar modo, l'universo di Godzilla.

Il ruolo dell'attore rimane per il momento sconosciuto. Assieme a lui nel cast di Godzilla and the Titans troviamo Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett e Elisa Lasowski. I primi due episodi della serie saranno diretti da Matthew Shakman, che fungerà anche da produttore esecutivo.

Questa la sinossi dello show: Dopo la battaglia tra Godzilla e i Titani che ha causato danni a San Francisco e la sconvolgente nuova realtà che i mostri sono reali, la serie esplora il percorso di una famiglia per scoprire i propri segreti e ciò che li lega all'organizzazione segreta chiamata Monarch. La serie arriverà in esclusiva su Apple TV+.

Nel team produttivo ci saranno anche Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures, in collaborazione con Toho Co, proprietaria del personaggio di Godzilla e che ha concesso i diritti alla Legendary per realizzare la serie.

Il Monsterverse della Legendary finora ha incassato oltre due miliardi al box office, rivelandosi un successo. L'ultimo film in ordine cronologico è stato Godzilla vs. Kong, di cui è già stato confermato il sequel.