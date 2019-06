Godzilla 2 - King of the Monsters conquista la vetta del box office americano del weekend sfiorando i 50 milioni.

Godzilla II: King of the Monsters, Vera Farmiga e Millie Bobby Brown in una scena

Sono le mostruose creature che dominano Godzilla 2 - King of the Monsters a conquistare l'interesse del pubblico americano conquistando la vetta della classifica del box office americano di questa settimana. Il film con Vera Farmiga, Millie Bobby Brown e Kyle Chandler incassa 49 milioni da 4.108 sale, con una media per sala di 11.934 dollari. In Godzilla II - King of the Monsters una serie di kaijū di dimensioni divine, tra cui il potente Godzilla, si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il gigantesco drago a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche superspecie, ritenute fino ad allora delle semplici leggende, risorgono dalla terra, inizieranno a lottare tra loro per la supremazia nel mondo, lasciando in sospeso l'esistenza stessa dell'umanità. Per conoscere il nostro giudizio potete leggere la nostra recensione di Godzilla II - King of the Monsters.

Godzilla 2: King of the Monsters: la spiegazione del finale del film

Aladdin scivola al secondo posto. Il live action Disney con star Will Smith aggiunge altri 42 milioni arrivando a quota 185 milioni complessivi. Boom anche a livello internazionale con un incasso globale di 446 milioni per il live action Disney, qui potete leggere la recensione di Aladdin. Nel cast anche Mena Massoud nel ruolo del protagonista, Naomi Scott nei panni di Jasmine e Marwan Kenzari in quelli del malvagio Jafar.

Aladdin, Alan Menken: "Will Smith ha reso più belle le mie canzoni"

Rocketman: Taron Egerton in una foto del film

In terza posizione troviamo il debutto di Rocketman, che racconta la vita del divo del pop Elton John (Taron Egerton) fin dall'infanzia, in cui si distingue come prodigio della musica fino a entrare nella prestigiosa Royal Academy of Music, seguendone poi l'ascesa come superstar e la partnership con il musicista e compositore Bernie Taupin (Jamie Bell). Nel cast anche Richard Madden che interpreterà lo storico manager e amante di Elton John, John Reid, mentre Bryce Dallas Howard sarà la madre del cantante. 25 milioni di incasso per il film da 3.610 sale, con una media per sala di 6.925 dollari.

Largo all'horror con la pellicola micro-budget Ma, prodotta da Universal in collaborazione con Blumhouse Productions. Ma debutta incassando 18 milioni in patria da 2.808 sale, con una media per sala di 6.503 dollari, e altri 2,8 milioni arrivano dai mercati internazionali. Ma, interpretato dal premio Oscar Octavia Spencer, racconta la storia di una donna solitaria che diventa amica di un gruppo di teenager e offre la propria casa come location di un indimenticabile party, senza però rivelare il suo vero progetto.

Quinto In discesa anche John Wick 3: Parabellum. La nuova avventura che vede John Wick intento a sfuggire agli altri assassini dopo che sulla sua testa è stata posta un'ingente taglia incassa altri 11 milioni e arriva a 125,7 milioni totali (qui trovate la nostra recensione di John Wick 3: Parabellum).