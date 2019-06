Godzilla 2: King of the Monsters, Charles Dance: "Il catering è stato sensazionale"

La cosa migliore sul set di Godzilla 2: King of Monsters è stata il catering. A dirlo è stato Charles Dance, con una certa ironia, in una lunga intervista sul Guardian in cui ha ripercorso tutta la sua carriera artistica che non comprende solo il ruolo di Tywin Lannister ne Il trono di spade, ma anche collaborazioni con i fratelli Taviani, Woody Allen, Michael Radford, Neil Jordan e Robert Altman.

In merito al suo ultimo ruolo in particolare, il giornalista Ryan Gilbey gli ha fatto notare come la sua parte sia stata in fondo piuttosto sacrificata per dare maggiore enfasi alle grandiose scene d'azione. Tanto che - si legge nell'articolo - i vari personaggi sembrano un po' passare per caso nel film. Ma Charles Dance ha letto la cosa in modo molto meno tragico a quanto pare e la battuta sembra fugare ogni dubbio.

In Godzilla II - King of the Monsters, Dance interpreta Alan Jonah, un ex colonnello britannico che diventa un terrorista e ha tutto l'interesse per facilitare l'avvento del regno del terribile kaiju, e quando il giornalista gli ha fatto notare che la sua parte non ha avuto così tanto rilievo nell'economia dell'opera, lui si è stretto le spalle e sorridendo ha risposto: "Oh si continuate a dirmelo. Tutti avrebbero voluto che avessi più scene, ma erano quelle che erano nel contratto. - Così spiega rimarcando che nulla di cui ha girato è stato poi tagliato in fase di montaggio - Mi piace lavorare, a meno che non sia un qualcosa di completamente schifoso. Ho anche io un orgoglio. E poi il catering era veramente sensazionale".

Godzilla II: King of the Monsters, Vera Farmiga e Millie Bobby Brown in una scena del film

Uscito nelle sale italiane dal 30 maggio, il film di Michael Dougherty - qui la nostra recensione - è il terzo - dopo Godzilla (2014) e Kong: Skull Island (2017) - della nuova saga sul Monster Verse portata avanti da Legendary Pictures e Warner Bros. e può contare non soltanto sul nostro lucertolone gigante, ma anche sul suo avversario numero uno, il drago a tre teste King Ghidorah, più la falena gigante Mothra e l'alato Roden. Oltre a Dance, il resto del cast comprende Millie Bobby Brown, ovvero Eleven di Stranger Things, Vera Farmiga, Kyle Chandler, Bradley Whitford, Ken Watanabe, O'Shea Jackson Jr., Thomas Middleditch e Sally Hawkins.