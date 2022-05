God of War, Horizon, Gran Turismo: tutti gli adattamenti Playstation per cinema e tv

Sony Pictures Entertainment sta attualmente sviluppando altri dieci titoli PlayStation per film e TV, secondo il presidente e CEO del gruppo Tony Vinciquerra. Fanno parte di questo pacchetto le serie su God of War e Horizon e un film su Gran Turismo che potrebbe essere diretto da Neill Blomkamp.

Nella presentazione, Vinciquerra ha sottolineato il desiderio del gruppo di continuare a trarre vantaggio dall'accordo preesistente con Sony non solo per quanto riguarda i film, ma anche per musica e videogiochi. Netflix e Sony stanno attualmente sviluppando una serie originale basata su Horizon Zero Dawn.

La notizia non sorprende, dato che il catalogo di Sony di proprietà PlayStation sarà trasformato in produzioni cinematografiche e televisive in lavorazione. È probabile che una serie di God of War arriverà su Amazon Prime Video prossimamente mentre si parla di un film su Gran Turismo in fase di sviluppo. Sony ha anche annunciato il film Ghost of Tsushima, scritto da Chad Stahelski, e una serie tratta da Twisted Metal attualmente in fase di sviluppo. È anche probabile che il gruppo ordini un sequel di Uncharted, visto il successo del film al botteghino, e il regista Ruben Fleischer ha espresso la speranza di poter dirigere un altro film.

The Last of Us: un leak della serie HBO rivela una scena presa dal videogioco

Tra gli adattamenti PlayStation, il più atteso resta finora The Last of Us, che nel 2023 approderà in forma di serie interpretata da Pedro Pascal e Bella Ramsey su HBO.