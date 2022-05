The Last of Us: un leak della serie HBO rivela una scena presa dal videogioco

Una scena leaked di The last of Us svela la stretta somiglianza della serie HBO con il videogioco originale Naughty Dog.

Le riprese dell'attesa serie HBO The Last of Us sono ancora in corso e un leak dalla produzione rivela una scena presa pari pari dal videogame Naughty Dog per PlayStation.

Nessuna notizia di un trailer ufficiale, per il momento, ma sui social avrebbe fatto la sua comparsa un video leaked che anticipa una delle scene dello show. La scena in questione, che vede in azione i protagonisti Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie, vede Ellie infilarsi in uno stretto condotto. Non è una scena importante di per sé, ma è presa direttamente dal videogioco.

Questo video, in linea con le altre anticipazioni rivelate finora, confermerebbe il tentativo di HBO di ricreare immagini molto fedeli al gioco, il che è interessante perché l'adattamento videoludico più recente di Sony, il film Uncharted, non è molto fedele al materiale di partenza.

The Last of Us, Pedro Pascal: "Ecco cosa hanno in comune The Mandalorian e la serie HBO"

Basato sull'acclamato videogioco sviluppato da esclusivamente per le piattaforme PlayStation, The Last of Us storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far fuggire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembra un breve impiego si trasformerà in viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti in cui i due personaggi dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il disincantato Joel, tormentato da traumi e fallimenti passati, dovrà attraversare un'America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità.

Al lavoro sulla regia dei dieci episodi troviamo lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Il creatore del gioco Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto