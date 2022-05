Gran Turismo diventa un film live action

Gran Turismo, il popolare videogioco, diventerà un film live-action prodotto da Sony.

Lo studio collaborerà infatti nuovamente con PlayStation Productions dopo Uncharted, che ha incassato alcuni mesi fa 400 milioni di dollari ai box office mondiali.

Alla regia di Gran Turismo potrebbe esserci Neill Blomkamp e, per ora, non sono stati svelati i dettagli della trama.

Il videogioco è stato creato nel 1997 da Polyphony e Kazunori Yamauchi ed è uno dei simulatori di guida più apprezzati per la sua grafica e attenzione ai dettagli.

Gran Turismo ha venduto oltre 85 milioni di copie in tutto il mondo arrivando a quota 7 capitoli.

Sony e PlayStation dovrebbero collaborare anche a un adattamento di Ghost of Tsushima, con Takashi Doscher che ne firmerà la sceneggiatura.

Le due realtà realizzeranno anche le serie The Last of Us e Twisted Metal.